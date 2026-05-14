Cần Thơ kiến nghị luật hóa chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo 14/05/2026 14:45

(PLO)- Từ Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, lãnh đạo Cần Thơ đề xuất xây dựng thành luật để mọi người yên tâm thực hiện.

Ngày 14-5, Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ báo cáo. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, cho biết qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân được tăng cường. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ và đồng bộ hơn…

Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế, như một số cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện còn chậm. Công tác phê bình và tự phê bình ở một số nơi còn nể nang. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp có thời điểm còn lúng túng…

Cũng theo ông Nhơn, qua 5 năm thực hiện Kết luận số 14, Thành ủy Cần Thơ nhận thấy chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Việc cụ thể hóa bước đầu gắn với công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị…

Khó khăn chủ yếu là mức độ cụ thể hóa giữa các địa phương, đơn vị chưa đồng đều. Tiêu chí nhận diện, đánh giá cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung trong từng lĩnh vực, từng vị trí việc làm còn chưa thật sự rõ.

Tinh thần đổi mới đã được khơi dậy nhưng phần lớn vẫn dừng lại ở cải tiến trong công việc thường xuyên, chưa có nhiều mô hình đột phá, lan tỏa. Cơ chế bảo vệ cán bộ trong tình huống mới, việc khó, việc nhạy cảm còn thiếu hướng dẫn cụ thể.

Một số nguyên nhân được nhận diện là sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất ba đơn vị và kiện toàn tổ chức bộ máy làm phát sinh nhiều vấn đề mới. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa sâu. Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đề xuất đối với Nghị quyết 28, có kết luận để tiếp tục thực hiện nghị quyết này; không tổ chức đảng ủy ở các cơ quan đảng và đảng ủy ở xã, phường; giữ biên chế như cuối năm 2025; đào tạo chuyên sâu cho các các đối tượng làm công tác đa ngành.

“Về Kết luận 14, TP Cần Thơ đề nghị nâng lên, xây dựng thành luật để căn cứ luật này dễ thực hiện và mọi người yên tâm thực hiện. Đề xuất những mô hình, những cách làm có hiệu quả vừa qua ở các địa phương nên tổng hợp lại để nhân rộng trên cả nước” – ông Đồng Văn Thanh nói.