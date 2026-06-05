Đoàn kiểm tra Trung ương thông qua dự thảo kết quả kiểm tra tại An Giang 05/06/2026 16:42

(PLO)- Mô hình chính quyền tinh gọn đã giúp An Giang tiết kiệm chi thường xuyên đáng kể, để tái đầu tư cho đầu tư công cấp xã và chi hỗ trợ đi lại, nhà ở cho cán bộ sau sắp xếp.

Ngày 5-6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn đến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Theo báo cáo, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh An Giang đã có bước chuyển mình tích cực. Toàn tỉnh hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, tất cả Bí thư Đảng ủy cấp xã đều không phải là người địa phương và có hơn 91% Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: ANH TRINH

Theo đánh giá, mô hình chính quyền tinh gọn đã giúp tỉnh An Giang tiết kiệm chi thường xuyên đáng kể. Cụ thể, năm 2025 tỉnh đã tiết kiệm hơn 590 tỉ đồng và ước tính năm 2026 sẽ đạt tiết kiệm hơn 610 tỉ đồng. Nguồn lực này được tái đầu tư cho đầu tư công cấp xã với tổng vốn giao năm 2026 là 1.530 tỉ đồng; đồng thời chi hơn 132 tỉ đồng hỗ trợ đi lại, nhà ở cho cán bộ sau sắp xếp.

Về tăng trưởng kinh tế (GRDP), năm 2025, kinh tế An Giang tăng 8,39%, đứng thứ nhất ĐBSCL. Quý I-2026, kinh tế tỉnh tăng 7,8%, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực. Tỉnh cũng đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỉ lệ số hóa hồ sơ 86,87%. Cạnh đó, tỉnh đã tiếp nhận hơn 587.644 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 98,5%.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết An Giang được ghi nhận là “điểm sáng” khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở.

Song song đó, Phó Chủ tịch nước cũng đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh An Giang. Cụ thể, hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, trong khi tỉ trọng công nghiệp còn thấp. Cạnh đó, số doanh nghiệp trên 1.000 dân tại địa phương còn khiêm tốn, thiếu những doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang cần rà soát, nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ cấp xã để đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá đảng viên đi vào thực chất, tránh hình thức. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ chế tự bảo vệ, qua đó giúp phát hiện sớm các vi phạm và lựa chọn đúng người tài cho kỷ nguyên phát triển mới.