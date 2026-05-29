CSGT đường thủy An Giang siết chặt an toàn bến khách ngang sông 29/05/2026 16:12

(PLO)- Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi tham gia giao thông đường thủy.

Trên sông Tiền và một số kênh, rạch thuộc địa bàn phường Tân Châu cùng các xã giáp ranh có mạng lưới giao thông thủy nội địa đan xen, dày đặc. Cạnh đó, lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa, phương tiện chở khách và các bến khách ngang sông hoạt động thường xuyên, liên tục. Từ đó, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt tại những khu vực có đông người qua lại.

Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Trước tình hình đó, Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông trọng điểm, nhất là tại các bến khách ngang sông có lưu lượng hành khách lớn.

Theo đó, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn, bằng thuyền trưởng, tài công; việc trang bị các thiết bị cứu sinh… Đồng thời, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, thiếu trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa…

Bà Huỳnh Thị Bích Thủy, quản lý bến phà Tân Châu - Mương Miễu, chia sẻ cơ sở thường xuyên nhắc nhở thuyền trưởng, thuyền viên yêu cầu hành khách khi qua sông phải mặc áo phao để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

“Các cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu cũng thường xuyên đến kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở. Qua đó, chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn cho hành khách khi qua sông” - bà Thủy cho biết thêm.

Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho các chủ bến, chủ phương tiện và người dân. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Ngoài kiểm tra, xử lý vi phạm, Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và người dân. Cạnh đó, tổ chức cho chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trung tá Nguyễn Viết Anh, Trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu cho hay đơn vị luôn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy, trong đó trọng tâm là kiểm tra các bến khách ngang sông.

“Song song với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa và cho các chủ bến đò đưa khách sang sông ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - Trung tá Nguyễn Viết Anh chia sẻ.