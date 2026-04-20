Cục CSGT xử phạt 1 doanh nghiệp vì vi phạm thi công trên cao tốc 20/04/2026 16:12

(PLO)- Thi công trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang nhưng không bố trí đầy đủ rào chắn và biển báo an toàn, Tổng Công ty xây dựng TS vừa bị Đội CSGT số 7 (Cục CSGT) lập biên bản xử phạt 25 triệu đồng.

Ngày 20-4, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Tổng Công ty xây dựng TS số tiền 25 triệu đồng.

Cụ thể, chiều 19-4, trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 phát hiện Tổng Công ty xây dựng TS có hành vi vi phạm quy định khi thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thi công trên cao tốc nhưng không bố trí đầy đủ rào chắn và biển báo an toàn, Tổng Công ty xây dựng TS vừa bị Đội CSGT số 7 (Cục CSGT) lập biên bản xử phạt 25 triệu đồng. Ảnh: CSGT

Cụ thể, đơn vị này đã có hành vi vi phạm khi thi công trên tuyến đường đang khai thác nhưng không bố trí đầy đủ báo hiệu, rào chắn tạm thời theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công trước sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp.

Với vi phạm trên, căn cứ điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định 336/2025 của Chính phủ, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt doanh nghiệp bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng. Đồng thời, buộc đơn vị phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thi công.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo các đơn vị thi công trên cao tốc nếu không bảo đảm hệ thống báo hiệu, cảnh báo an toàn sẽ gây nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.