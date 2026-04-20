Ô tô tông rào chắn công trình trên cao tốc, một người tử vong 20/04/2026 12:52

(PLO)- Quá trình di chuyển trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, ô tô va chạm hệ thống rào tôn công trình khiến một người tử vong.

Sáng 20-4, tại km207+530 cao tốc Nội Bài – Lào Cai (thuộc địa phận xã bảo Hà, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Chiếc xe trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 24C-111.xx lưu thông theo hướng từ Lào Cai đi Nội Bài (Hà Nội). Khi đến địa điểm trên, xe tông vào hệ thống rào tôn đang được dựng để phục vụ thi công trên tuyến. Cú tông mạnh khiến ô tô hư hỏng nặng, một nạn nhân trên xe tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, xử lý vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Lào Cai cùng cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết, nạn nhân là một Thiếu tá công an đang công tác tại Công an tỉnh Lào Cai. Trước đây, người này từng giữ chức Trưởng Công an xã Bảo Hà.