Công an thông tin vụ tai nạn tàu hoả và xe container làm 2 người thương vong 26/02/2026 06:42

(PLO)- Vụ tai nạn giữa tàu hoả và xe container làm một tài xế tử vong và một người dân địa phương bị thương.

Tối 25-2, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Ngọc Hồi.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả và xe container.

Theo đó, khoảng 19 giờ 51 ngày 25-2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội), tàu SE3 (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa) do anh Hoàng Minh Hải, lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội điều khiển, lưu thông theo hướng Văn Điển đi Thường Tín thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-792.88.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải do anh Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến anh Thái tử vong tại chỗ. Anh Đỗ Như Hùng (41 tuổi, trú Hà Nội) bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.