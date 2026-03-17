Cảnh khuyển giúp công an tìm thấy 2,5 kg ma túy các nghi phạm cất giấu 17/03/2026 21:15

(PLO)- Lực lượng công an tỉnh Đồng Nai nhờ sự hỗ trợ của cảnh khuyển đã nhanh chóng tìm thấy 2,5kg ma túy mà các nghi phạm cất giấu trong vườn.

Ngày 17-3, thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ khoảng 2,5kg ma tuý.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Nguyễn Thị Thơm (39 tuổi, ngụ trú phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu mua bán trái phép chất ma tuý tại xã Thuận Lợi.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Bình (30 tuổi) khi đang đi giao ma tuý thu giữ khoảng 50 gam ma túy đá (Methamphetamine).

Tiến hành khám xét nơi ở các nghi can, lực lượng công an đã nhờ hỗ trợ của cảnh khuyển nhanh chóng đánh hơi phát hiện 2,5kg ma tuý đá được các nghi phạm cất giấu trong vườn.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 2 khẩu súng, nhiều đạn cùng một số tang vật liên quan.