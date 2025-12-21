Đồng Nai phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ súng, ô tô 21/12/2025 10:27

(PLO)- Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Nguyễn Phạm Ngọc Lâm đã cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, tiêu thụ khoảng 50 kg ma túy.

Ngày 21-12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an xã Trảng Bom triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia. Đường dây này do Nguyễn Phạm Ngọc Lâm (30 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai; tạm trú xã Trảng Bom) cầm đầu.

Giữa năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện nhóm nghi vấn mua bán ma túy quy mô đặc biệt lớn từ Campuchia về Việt Nam do Lâm điều hành.

Nguyễn Phạm Ngọc Lâm cùng tang vật. Ảnh: CÔNG AN

Các trinh sát nhận định dù tuổi đời còn trẻ nhưng Lâm rất ranh mãnh để đối phó công an, gây nhiều khó khăn cho công tác phá án.

Ngày 12-12, lực lượng chức năng xác định Lâm vừa nhận lượng lớn ma túy từ Campuchia do một nghi phạm chưa rõ lai lịch giao cho các đầu mối tiêu thụ tại Đồng Nai.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt ra quân bắt giữ Lâm và các đầu mối.

Cảnh sát lần lượt bắt Lê Thị Ngọc Hạnh (43 tuổi, ngụ xã Trảng Bom) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy; Huỳnh Tùng Dương (31 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 6 kg ma túy, 1.000 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng ru-lô, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định đến khi bị bắt, Lâm đã mua bán trót lọt khoảng 50 kg ma túy các loại với số tiền giao dịch hàng chục tỉ đồng.