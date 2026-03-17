Công an Thanh Hóa thông tin về '2 chiến sĩ CSGT tử vong' lan truyền trên mạng 17/03/2026 10:59

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, thông tin bịa đặt trên mạng xã hội về vụ việc 2 chiến sĩ CSGT tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông hoàn toàn là bịa đặt.

Sáng 17-3, Công tỉnh Thanh Hóa khẳng định qua kiểm tra, xác minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra vụ việc hai chiến sĩ CSGT tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông như nội dung các bài viết đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải thông tin cho rằng “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông”.

Nội dung này sau đó nhanh chóng được một số tài khoản chia sẻ lại, kèm theo nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Qua kiểm tra, xác minh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra vụ việc hai chiến sĩ CSGT tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông là không đúng sự thật.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc tài khoản Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải nội dung không đúng sự thật, dựng lên câu chuyện thương tâm để thu hút sự chú ý và tương tác trên mạng xã hội là hành vi thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng CSGT nói riêng.

Thông tin hai CSGT tử vong là bịa đặt, sai sự thật. Ảnh: ĐT

Ngoài ra, việc một số cá nhân tiếp tục chia sẻ, bình luận, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng đã gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong xã hội.

Mọi hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.