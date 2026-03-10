Thanh Hóa khởi công khu đô thị gần 13.000 tỉ bên bờ sông Mã 10/03/2026 13:51

(PLO)- Dự án khu đô thị Eurowindow Light City quy mô khoảng 176 ha, tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỉ đồng, vừa được khởi công tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 10-3, dự án Khu đô thị Eurowindow Light City tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa đã được khởi công.

Dự án có quy mô khoảng 176 ha, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỉ đồng, nằm bên bờ sông Mã – khu vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển đô thị hiện đại gắn với cảnh quan tự nhiên.

Theo quy hoạch, Eurowindow Light City được phát triển theo mô hình khu đô thị xanh, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và yếu tố văn hóa bản địa.

Điểm nhấn của dự án là Đại lộ Ánh sáng Di sản và Công viên Ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Đông Sơn với các biểu tượng quen thuộc như mặt trời, chim Lạc, trống đồng. Không gian này được kỳ vọng trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và trải nghiệm mới cho người dân, đồng thời góp phần tạo dấu ấn kiến trúc cho đô thị Thanh Hóa.

Mô phỏng đại lộ ánh sáng. Ảnh: ĐT

Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ được phát triển đồng bộ với gần 200 tiện ích và nhiều loại hình sản phẩm như biệt thự, biệt thự đảo view hồ, nhà liền kề, shophouse, căn hộ chung cư và shophouse khối đế. Trong đó, nổi bật là mô hình shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, hướng đến hình thành không gian thương mại – dịch vụ sôi động.

Dự án cũng chú trọng các tiêu chí phát triển bền vững như sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn A và các giải pháp quản lý năng lượng, tiết kiệm tài nguyên.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: ĐT

Từ vị trí này, khu đô thị kết nối thuận lợi với trung tâm hành chính tỉnh thông qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10, đồng thời dễ dàng tiếp cận hệ thống bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các tiện ích đô thị quan trọng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025–2030) xác định một trong những khâu đột phá là xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, đồng thời phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững và giàu bản sắc xứ Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: ĐT

Cũng theo ông Liêm, việc triển khai các khu đô thị mới sẽ góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị, tạo không gian sống hiện đại, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và thúc đẩy phát triển thương mại – dịch vụ.

Mô phỏng bên trong đại lộ ánh sáng. Ảnh: ĐT

Tại buổi lễ, đại diện tổng thầu Công ty CP Xây dựng và quản lý dự án số 1 (PCM1) cam kết huy động tối đa nhân lực, thiết bị và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Sau khi hoàn thành, Eurowindow Light City sẽ góp phần hình thành không gian sống hiện đại bên bờ sông Mã, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế – xã hội cho Thanh Hóa.