Vì sao chưa thống nhất được chủ đầu tư cao tốc Đức Hòa - Mỹ An ? 09/03/2026 18:20

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét, có ý kiến chỉ đạo về cơ quan chủ quản thực hiện dự án cao tốc Đức Hòa - Mỹ An.

Đề xuất này được đưa ra sau khi UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị giao UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan chủ quản triển khai dự án. Tuy nhiên, tỉnh Tây Ninh lại đề xuất Bộ Xây dựng đảm nhận nhiệm vụ này.

Theo Bộ Xây dựng, trước đó ngày 22-12-2025, Thủ tướng đã giao bộ làm việc, thống nhất với UBND tỉnh Tây Ninh về cơ quan chủ quản triển khai dự án theo hướng giao UBND tỉnh Tây Ninh đảm nhận.

Việc đầu tư tuyến cao tốc phải thông qua Quốc hội. Ảnh minh họa

Tuy vậy, việc tỉnh Tây Ninh đề xuất giao Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản là khác với định hướng trong kết luận của Thủ tướng. Nội dung này cũng vượt thẩm quyền quyết định của bộ, nên Bộ Xây dựng đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Cao tốc Đức Hòa - Mỹ An thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT02), dài khoảng 74 km, quy mô 6 làn xe. Dự án dự kiến đầu tư trước năm 2030 với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỉ đồng.

Theo tỉnh Tây Ninh, với quy mô vốn lớn, đây là dự án quan trọng quốc gia nên phải trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong khi đó, địa phương cho rằng tỉnh chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan Trung ương để thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nên có thể ảnh hưởng đến tiến độ.

Ngoài ra, hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đã được Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thông qua sau hai lần báo cáo. Nguồn vốn cũng đã được đề xuất bố trí, đủ điều kiện để trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư.

Vì vậy, địa phương cho rằng nếu giao Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản sẽ thuận lợi hơn trong việc hoàn thiện thủ tục, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phù hợp với kế hoạch đầu tư trước năm 2030 theo quy hoạch đã được phê duyệt.