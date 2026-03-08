Điện lực miền Bắc sẵn sàng cấp điện cho 11.592 đơn vị bầu cử 08/03/2026 10:09

(PLO)- Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho 11.592 đơn vị bầu cử tại 17 tỉnh thành phía Bắc trong ngày bầu cử 15-3.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào ngày 15-3.

Theo EVNNPC, khu vực do tổng công ty quản lý có 11.592 đơn vị bầu cử tại 17 tỉnh thành phía Bắc. Trong đó có 79 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 292 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 11.221 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, phường.

EVNNPC cho biết đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy công tác bảo đảm cung cấp điện được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và an toàn.

Lãnh đạo Đội Quản lý Điện lực khu vực Định Hóa - Công ty Điện lực Thái Nguyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác chuẩn bị phương án cấp điện phục vụ bầu cử.

Ngày 4-3, EVNNPC đã có văn bản yêu cầu các công ty điện lực trực thuộc xây dựng và triển khai phương án cung cấp điện ổn định, liên tục trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.

Theo đó, các đơn vị ưu tiên cấp điện cho địa điểm bỏ phiếu, kiểm phiếu; trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; các đơn vị quốc phòng, an ninh; cơ quan phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương. Đồng thời bảo đảm điện cho các địa điểm tổ chức hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật chào mừng bầu cử.

Các công ty điện lực và đội quản lý điện khu vực được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và quân đội xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện. Các đơn vị tăng cường lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý sự cố nếu xảy ra.

Song song đó, ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Các đơn vị cũng cảnh báo, phòng ngừa các hành vi có nguy cơ gây sự cố như bắn pháo giấy tráng kim loại, ném vật thể lên đường dây điện hoặc vi phạm hành lang tuyến dây.

Trong thời gian diễn ra bầu cử, các đơn vị không thực hiện công tác trên lưới gây mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp.

EVNNPC cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc. Nguồn điện dự phòng được bố trí tại các địa điểm trọng yếu nhằm bảo đảm khả năng cấp điện trong mọi tình huống.

Đối với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc, EVNNPC yêu cầu tăng cường kiểm tra hệ thống đường truyền và hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt. Đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ để phục vụ công tác điều hành hệ thống điện trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

EVNNPC cho biết với sự chuẩn bị chủ động và đồng bộ, tổng công ty sẽ bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, góp phần phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.