Sớm kéo dài tuyến đường Võ Văn Kiệt, nối TP.HCM với Tây Ninh 06/03/2026 21:54

(PLO)- TP.HCM sẽ sớm trình HĐND TP xem xét tại kỳ họp gần nhất để triển khai các bước tiếp theo cho dự án nối dài đường Võ Văn Kiệt.

Chiều 6-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án xây dựng tuyến trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) kéo dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh. Tại đây, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu sớm nghiên cứu kéo dài đường Võ Văn Kiệt, hình thành trục giao thông chiến lược ở cửa ngõ TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ dự án. Ảnh: ĐT

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) báo cáo từ tháng 11-2024, UBND TP.HCM đã chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT đối với dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (giai đoạn 1).

Sau đó, UBND TP giao Sở GTVT TP.HCM (nay là Sở Xây dựng) lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án kéo dài tuyến trục Đông - Tây từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An (nay giáp Tây Ninh). Hiện dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lấy ý kiến các sở ngành, hoàn thiện phương án tuyến để sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Theo kế hoạch, trong tuần tới Ban Giao thông sẽ đề xuất chủ trương đầu tư với Sở Tài chính, sau đó trình TP để trình HĐND TP xem xét tại kỳ họp gần nhất để triển khai các bước tiếp theo ngay trong tháng 3-2026.

Sau nhiều năm, dự án vẫn dở dang. Ảnh: ĐT

Sở Xây dựng đang được giao rà soát quy hoạch, nghiên cứu hướng tuyến phù hợp để bảo đảm hiệu quả đầu tư, đồng thời cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM.

Dự kiến dự án sẽ nối dài đường Võ Văn Kiệt kéo dài tới giáp ranh tỉnh Tây Ninh. Tính toán sơ bộ cho thấy tổng mức đầu tư dự án có thể tăng gấp 3 lần so với phương án ban đầu bởi phí bồi thường, GPMB khoảng 6.000 tỉ đồng.