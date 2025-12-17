Hứa giao nhà tái định cư cho 4 hộ dân liên quan dự án đường Võ Văn Kiệt trong quý I-2026 17/12/2025 13:09

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện cơ quan chức năng cam kết trong quý I-2026 sẽ bàn giao căn hộ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Võ Văn Kiệt sau thời gian dài chờ đợi.

Sáng 17-12, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị số 8 TP.HCM và Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 19 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Tân Nhựt, Phạm Văn Hai, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ).

Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị số 8 TP.HCM và Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 19 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã thuộc huyện Bình Chánh cũ. Ảnh: NT

Tại hội nghị, liên quan đến phản ánh của cử tri về việc chậm trễ bàn giao nhà tái định cư liên quan đến dự án đường Võ Văn Kiệt, đại diện Ban Bồi thường khu vực huyện Bình Chánh đã trực tiếp trả lời. Vị đại diện cho biết thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tập trung xử lý.

“Xin hứa với cử tri, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo để trong quý I tới đây, hộ của cử tri Vân và các hộ còn lại sẽ được bàn giao căn hộ” - đại diện Ban Bồi thường khẳng định.

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Trước đó, cử tri Trần Văn Vân (xã Tân Nhựt) phản ánh gia đình ông cùng ba hộ dân khác thuộc diện giải tỏa trắng để TP triển khai dự án đường Võ Văn Kiệt, mặc dù người dân đã đồng thuận với chính sách bồi thường nhưng đến nay hơn 12 năm vẫn chưa được cấp căn hộ tái định cư, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Kết luận hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu tiếp thu các ý kiến và bày tỏ niềm vui khi kiến nghị của cử tri Vân được cơ quan chức năng cam kết giải quyết nhanh chóng.

Chia sẻ với bà con, bà Châu trăn trở về thực tế tại khu vực huyện Bình Chánh (cũ) vẫn còn nhiều dự án treo, đời sống người dân trong vùng quy hoạch chưa được đảm bảo. Bà Châu cho biết qua nhiều lần tiếp xúc, Tổ đại biểu nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết. Tuy nhiên, chức năng của Tổ là tiếp nhận, giám sát và gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng trả lời, không thể trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ nên tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần qua các năm vẫn còn xảy ra.

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri Vũ Văn The (xã Tân Nhựt) phản ánh các tuyến đường như Liên Khu 5-6, Hưng Nhơn, An Hạ... đang trong tình trạng "nắng bụi, mưa bùn".

“Đường An Hạ (xã Tân Vĩnh Lộc) xuống cấp, trời nắng thì bụi, mưa lớn thì ngập lưng bánh xe. Đường Trần Văn Giàu đoạn gần Long An ngập nước, ô nhiễm, người đi xe máy bị nước bẩn bắn lên người rất khổ. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp sửa chữa, nâng cấp” - cử tri The kiến nghị.

Bên cạnh đó, một số cử tri cũng phản ánh gay gắt về các dự án treo kéo dài 20-30 năm tại địa phương, gây khó khăn cho việc sinh hoạt, mua bán, người dân không được cấp đất tái định cư cũng như không được cấp sổ hồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, sau 40 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đoàn ĐBQH TP.HCM đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về các vấn đề lớn của đất nước và TP.