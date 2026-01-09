U-23 Việt Nam mệt mỏi vì vấn đề của Đình Bắc, Xuân Bắc, Khuất Văn Khang 09/01/2026 13:49

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U-23 châu Á chỉ có mỗi con đường là giành trọn 3 điểm trước Cộng hòa Kyrgyzstan có tính quyết định vào đêm 9-1 với khả năng thiếu một số trụ cột.

Sau màn ra quân ấn tượng, U-23 Việt Nam đang có nhiều cơ hội để sớm khẳng định vị thế và tiến gần hơn đến vòng tứ kết U-23 châu Á cùng tham vọng chơi chung kết như thời HLV Park Hang-seo đã làm năm 2018.

Chiến thắng thuyết phục U-23 Jordan 2-0 ở trận mở màn đã mang lại lợi thế quan trọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, U-23 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A, trên cả chủ nhà Saudi Arabia. Trong bối cảnh Saudi Arabia được đánh giá cao và nhiều khả năng sẽ vượt qua Jordan ở lượt trận tiếp theo, một chiến thắng nữa trước Kyrgyzstan sẽ giúp Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Theo AFC, ông Kim cho biết toàn đội chỉ tập trung tối đa cho từng trận đấu, trước mắt là cuộc đối đầu với Kyrgyzstan, mà chưa nghĩ xa hơn đến màn chạm trán Saudi Arabia. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rằng mọi sự chủ quan đều có thể phải trả giá ở một giải đấu trẻ đầy khắc nghiệt như U-23 châu Á.

HLV Kim Sang-sik không chắc một số trụ cột ra sân gặp Kyrgyzstan. Ảnh: CCT.

AFC nhìn nhận nỗi lo lớn nhất của Ban huấn luyện Việt Nam lúc này nằm ở tình hình lực lượng. Một số trụ cột như Xuân Bắc, Đình Bắc và Khuất Văn Khang đang gặp vấn đề về thể trạng và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Việc thiếu vắng những cầu thủ quan trọng sẽ ảnh hưởng tới cách vận hành lối chơi, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ đang rất khát điểm.

Về phía Kyrgyzstan, đội bóng Trung Á bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ sau thất bại sát nút 0-1 trước chủ nhà Saudi Arabia. Dù phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian do Arshen Sharshenbekov nhận thẻ đỏ, Kyrgyzstan vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen. HLV Edmar Lacerda không giấu được sự tự hào về các học trò, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng lấy lại sự tập trung để hướng đến trận gặp Việt Nam.

Ông Lacerda thừa nhận Kyrgyzstan tham dự giải với tư duy phòng ngự phản công và đã rất gần việc giành được một điểm trước Saudi Arabia. Tuy nhiên, trước một đối thủ giàu kinh nghiệm và tổ chức tốt như Việt Nam, Kyrgyzstan cần cải thiện đáng kể cả về khả năng phòng ngự lẫn hiệu quả tấn công để tạo nên bất ngờ.

Đội bóng Trung Á sẽ chơi trong thế không còn gì để mất ở lượt trận thứ hai. Ảnh: TAFC.

Xét về lịch sử, đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau tại một kỳ U-23 châu Á. Ở những lần đối đầu gần nhất tại các giải trẻ và giao hữu trước đây, Việt Nam chỉ thua một trong bốn trận, cho thấy sự nhỉnh hơn nhất định.

Thống kê cũng đang ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik, khi chiến thắng trước Jordan đánh dấu lần thứ hai Việt Nam giành trọn 3 điểm ở trận mở màn U-23 châu Á, và nếu đánh bại Kyrgyzstan, họ sẽ cân bằng chuỗi hai trận thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất của đội tại giải đấu này.

Trong khi U-23 Việt Nam mang theo khát vọng chiến thắng rõ ràng, Kyrgyzstan bước vào cuộc chơi với tinh thần không còn gì để mất.