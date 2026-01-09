VCK U-23 châu Á: U-23 Việt Nam sẽ lấy 3 điểm nữa, nhưng có trở ngại 09/01/2026 13:13

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định, U-23 Việt Nam sẽ nỗ lực tìm chiến thắng thứ hai để chắc suất vào tứ kết giải U-23 châu Á. Tuy nhiên AFC cũng chỉ ra những khó khăn của U-23 Việt Nam là có 3 cầu thủ đang dính chấn thương là đội trưởng Khuất Văn Khang, cùng Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Bắc.

U-23 Việt Nam sẽ thể hiện để thắng trận thứ hai bảng A. Ảnh:CTP

Tuy nhiên AFC khẳng định, mục tiêu của HLV Kim Sang-sik là tìm một chiến thắng nữa khi U-23 Việt Nam gặp Kyrgyzstan. HLV Kim Sang-sik nói, U-23 Việt Nam sẽ tập trung mọi nỗ lực vào trận thứ nhì một cách tốt nhất trước khi trận cuối bảng A chạm trán với chủ nhà Saudi Arabia.

Thật vậy, gặp Kyrgyzstan, mục tiêu của U-23 Việt Nam là phải thắng để chắc suất, đồng thời tự quyết số phận của mình trước khi gặp chủ nhà rất thách thức.

AFC cũng nhận xét rằng, Việt Nam có chiến thắng đầu tiên và đang giữ ngôi nhất bảng A, còn Kyrgyzstan thì trắng tay trận đầu nhưng Việt Nam sẽ không dễ dàng khi chạm trán với đội bóng Trung Á này.

Kyrgyzstan đã thua 0-1 Saudi Arabia nên cuộc đụng độ với U-23 Việt Nam, đối thủ của thầy trò ông Kim Sang-sik trong thế lưng dựa tường. Về mặt chuyên môn, AFC cũng chỉ ra trong trận họ thua chủ nhà 0-1, Kyrgyzstan thể hiện ngang ngửa với đối thủ.

U-23 Kyrgyzstan sẽ thiếu vắng cầu thủ tấn công Arshen Sharshenbekov (thẻ đỏ trận đầu), nhưng chất lượng của đội Kyrgyzstan rất đồng đều, thiếu một cá nhân không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Kyrgyzstan.

U-23 Kyrgyzstan (trắng) trong thế lưng dựa tường sau trận đầu thua Saudi Arabia 0-1. Ảnh:AFC

HLV Edmar Lacerda của Kyrgyzstan nói: “Tôi tự hào những gì cầu thủ của tôi thể hiện ở trận gặp Saudi Arabia,cầu thủ của tôi có bản lĩnh, tôi tin rằng gặp Việt Nam chúng tôi có kết quả tốt hơn. Chúng tôi vẫn sẽ chơi đôi công và tôi tin trận thứ nhì chúng tôi sẽ cải thiện hiệu quả hơn”.

Đây là lần đầu tiên U-23 Việt Nam và U-23 Kyrgyzstan chạm trán nhau ở VCK U-23 châu Á. Còn lịch sử thì hai đội trẻ chạm trán nhau 4 lần, Việt Nam chỉ thua 1 lần.

Dự đoán: U-23 Việt Nam thắng cách biệt 1 bàn.