Hóa đơn khổng lồ MU phải trả cho Sancho

Jadon Sancho đã không thi đấu cho MU trong 18 tháng nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn phải gánh khoản phí khổng lồ cho cầu thủ chạy cánh người Anh này. Jadon Sancho đã tiêu tốn của MU một khoản tiền rất lớn kể từ khi anh gia nhập vào năm 2021.

Cầu thủ chạy cánh người Anh Jadon Sancho ký hợp đồng 5 năm với Manchester United với mức lương hàng tuần là 250.000 bảng Anh khi chuyển đến từ Borussia Dortmund cách đây 5 năm. Theo báo cáo của tờ Mail (Anh), những cam kết tài chính này đã khiến Manchester United chi tới 138 triệu bảng Anh cho Sancho, dù anh chỉ mới ra sân 83 trận cho CLB kể từ khi gia nhập.

Việc Sancho bị MU đẩy sang các CLB dưới dạng cho mượn giúp họ giảm gánh nặng chi phí cho cầu thủ người Anh, nhưng nó không là gì so với mức phí khổng lồ MU phải bỏ ra, bao gồm cả 73 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Sancho, 25 tuổi hiện đang được cho mượn tại Aston Villa, với đội bóng của Unai Emery chi trả 80% tiền lương và phí cho mượn.

Mùa giải trước, Chelsea đã không kích hoạt điều khoản mua đứt Sancho trị giá 25 triệu bảng Anh, dẫn đến việc Chelsea phải trả khoản phí phạt 5 triệu bảng Anh cho MU, sau khi mỗi đội chi một nửa tiền lương của anh.

Borussia Dortmund đã đưa Sancho trở lại dưới dạng cho mượn nửa mùa giải, từ tháng giêng năm 2024 đến hết mùa giải 2023 - 2024, chi trả phần lớn tiền lương và cả phí cho mượn. Mặc dù MU đã nhận được một số tiền từ việc cho mượn Sancho, nhưng đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe tiết lộ vào năm ngoái rằng MU vẫn còn nợ Dortmund 17 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng Sancho.

Ba lần cho mượn của Sancho có thể nói là khá lẫn lộn, và quãng thời gian ở đội chủ sân Villa Park có lẽ là điển hình nhất cho sự nghiệp của Sancho ở Anh, cho thấy tiềm năng nhưng lại không thể ghi bàn một cách ổn định. Trong 28 lần ra sân cho Aston Villa mùa này, Sancho chỉ có được hai pha kiến ​​tạo, trong đó có một pha kiến ​​tạo ở Premier League và một bàn thắng duy nhất ở Europa League.

Cuối tuần này, Sancho sẽ không thể cùng Aston Villa trở lại sân Old Trafford đối đầu với chính MU ở vòng 30 Premier League. Theo điều khoản cho mượn, Aston Villa không thể sử dụng Sancho trong trận gặp MU. Cả hai đội đều đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất tham dự Champions League mùa giải tới, mặc dù mỗi đội đều gặp phải những khó khăn gần đây.

Tuần trước, Will Osula ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng giúp Newcastle United chỉ còn 10 người chấm dứt chuỗi trận bất bại của HLV tạm quyền Michael Carrick tại MU, trong khi Aston Villa phải chịu thất bại nặng nề 4-1 trước Chelsea.

Cả MU và Aston Villa hiện có cùng 51 điểm trên bảng xếp hạng Premier League và đều nằm trong tốp 4, nhưng MU xếp trên Aston Villa do hơn hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng của Carrick nhiều khả năng sẽ giữ vững lợi thế trước Aston Villa khi bước vào cuối tuần, bởi HLV Unai Emery và các học trò phải ở Pháp để đá trận lượt đi vòng 16 đội Europa League gặp Lille.

Tuy nhiên, việc không tham gia FA Cup đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ không thi đấu trong hơn 10 ngày trước khi họ tiếp đón Aston Villa tại Old Trafford. Liverpool, Chelsea và có thể cả Brentford và Everton đang cạnh tranh cho một vị trí trong tốp 5 Ngoại hạng Anh cho suất tham dự Champions League, với lịch thi đấu khác nhau của cả bốn đội vào cuối tuần này.

Trong khi Liverpool tiếp đón Tottenham, đối thủ cùng thành phố Merseyside của họ là Everton sẽ làm khách trên sân Emirates của Arsenal, Chelsea sẽ gặp Newcastle United tại Stamford Bridge và Brentford sẽ đối đầu với đội bóng cuối bảng Wolves.