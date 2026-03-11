Chủ sở hữu MU Glazer nhận khoản tiền khổng lồ 223 triệu bảng 11/03/2026 12:39

(PLO)- Gia đình Glazer nhận được khoản tiền khổng lồ 223 triệu bảng Anh khi các chủ sở hữu của MU này tiếp tục chứng kiến ​​khối tài sản tăng vọt.

Gia đình Glazer, chủ sở hữu của MU từ năm 2005 đến nay, vừa nhận được một khoản hỗ trợ tài chính khổng lồ, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Theo đó, gia đình Glazer đã chứng kiến ​​khối tài sản của họ tăng thêm đáng kể. Tài sản của mỗi người trong số sáu anh chị em - Avram, Joel, Edward, Darcie, Kevin và Bryan - đã tăng vọt thêm 300 triệu USD (223 triệu bảng Anh) trong năm vừa qua.

Theo danh sách tỉ phú mới nhất của Forbes, tổng tài sản của họ hiện được định giá 2 tỉ USD (1,59 tỉ bảng Anh), đưa họ trở thành người giàu thứ 2.052 trên thế giới. Khoản tiền khổng lồ này đến vào thời điểm quyền kiểm soát của gia đình Glazer đối với Manchester United đã phần nào bị nới lỏng, nhưng tài khoản ngân hàng của họ chưa bao giờ dồi dào đến thế.

Hai anh em người Mỹ Joe và Avram Glazez là những người điều hành MU trong thời kỳ hỗn loạn và liên tục vấp phải các cuộc biểu tình phản đối của fan "quỷ đỏ". Họ đã bán một phần trong số 68% cổ phần của họ cho tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe vào năm 2024.

Joe và Avram Glazez chịu nhiều chỉ trích từ fan MU. ẢNH: Press Association

Thương vụ này tiêu tốn của ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Ratcliffe khoảng 1,5 tỉ bảng Anh. Hiện Ratcliffe đang thay thế nhà Glazer giám sát tất cả các hoạt động bóng đá tại đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, gia đình Glazer vẫn nắm quyền kiểm soát đa số CLB.

Đối với những người hâm mộ Manchester United, tin tức này sẽ là một cú sốc lớn. Trong khi tài sản của các ông chủ tiếp tục tăng vọt, sân vận động Old Trafford lại nổi tiếng là bị bỏ mặc xuống cấp, với hình ảnh mái nhà dột nát trở thành biểu tượng cho sự thiếu quan tâm dưới thời Glazer.

Lợi ích tài chính mà gia đình tỉ phú người Mỹ thu được tại MU hoàn toàn trái ngược với tình hình nợ nần của CLB, vốn vẫn là tâm điểm của phong trào "Glazers Out" kể từ khi họ được mua lại MU bằng vốn vay vào năm 2005.

Dữ liệu mới nhất của Forbes cho thấy, bất kể phong độ thi đấu trên sân của MU - nơi họ gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định ở những mùa giải gần đây - các ông chủ vẫn đang gặt hái được những lợi ích cực lớn.

Danh sách Forbes, theo dõi những cá nhân giàu nhất thế giới, cho thấy ngành công nghiệp thể thao vẫn là một mỏ vàng đối với các ông chủ tỉ phú. Avram và Joel Glazer, những thành viên nổi bật nhất của gia đình Glazer tại Manchester United, đã khẳng định vị thế của mình trong số những người kiếm tiền giỏi nhất thế giới.

Fan MU tổ chức rất nhiều cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ông chủ Arsenal, Stan Kroenke, cũng có tên trong danh sách, với giá trị tài sản ròng ước tính là 22,2 tỉ đô la (16,5 tỉ bảng Anh). Ông chủ của Liverpool, John Henry, cũng góp mặt trong danh sách này, với giá trị tài sản ròng là 5,7 tỉ đô la (4,2 tỉ bảng Anh).

Mỗi người trong gia đình Glazer chỉ sở hữu khối tài sản tương đối thấp là 2 tỉ đô la, nhưng áp lực từ người hâm mộ khó có thể giảm bớt. Người hâm mộ "quỷ đỏ" luôn cho rằng các ông chủ đã sử dụng thương hiệu Manchester United như một "cỗ máy kiếm tiền", và những con số mới nhất này chỉ càng làm tăng thêm "ngọn lửa bất mãn" cho những người yêu cầu nhà Glazer bán toàn bộ CLB Manchester United, tờ Mirror kết luận.