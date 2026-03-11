Sốc: FIFA không chứng minh được 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sai phạm 11/03/2026 11:55

Tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin, Hoàng thân Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim vừa lên tiếng cáo buộc các cá nhân trong FAM, cùng với một số nhà báo và nhóm cổ động viên, đã dàn dựng một chiến dịch nhằm làm suy yếu vị thế của ông sau vụ bê bối gần đây liên quan đến chính sách nhập tịch sai phạm bị FIFA trừng phạt.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Tunku Ismail, chủ sở hữu của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), tuyên bố, sự bất mãn của một số quan chức liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bắt nguồn từ việc họ không thể thu lợi tài chính từ các dự án liên quan đến hệ sinh thái bóng đá Malaysia. Ông Ismail cáo buộc, trước đây đã có một số cá nhân tiếp cận ông để tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm giành được các dự án hoặc tránh bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) điều tra.

"Một số người trong FAM đã không hài lòng với tôi từ lâu vì họ không thể kiếm được tiền. Có người đến nhờ tôi giúp đỡ để đảm bảo các dự án, và có người đến nhờ giúp đỡ để tránh bị MACC điều tra và nhiều vấn đề khác", ông Ismail nói.

Hoàng thân của Malaysia này cũng cho rằng căng thẳng gia tăng sau khi chính phủ Malaysia cấp kinh phí cho đội tuyển Malaysia, cáo buộc một số bên không hài lòng vì họ không được tham gia vào quá trình này.

Tuyển Malaysia đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch sai phạm trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 vào năm ngoái. ẢNH: NST

"Nhiều người thất vọng khi chính phủ cấp kinh phí cho đội tuyển quốc gia. Nhiều người không hài lòng vì họ không được tham gia. Vì vậy, họ đã âm thầm gặp gỡ nhóm Ultras Malaya, một số nhà báo và các cá nhân trên mạng xã hội để bắt đầu một chiến dịch phá hoại bằng nhiều luận điệu khác nhau", ông Ismail tuyên bố.

Liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia dạng di sản bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trừng phạt cấm thi đấu 12 tháng, ông Tunku Ismail khẳng định vấn đề này liên quan đến việc làm giả giấy tờ chứ không phải là vấn đề về tư cách công dân.

Tuần trước, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã giữ nguyên các biện pháp trừng phạt của FIFA đối với việc sử dụng các tài liệu giả mạo liên quan đến tư cách tham gia đội tuyển Malaysia của 7 cầu thủ nhập tịch. 7 cầu thủ – Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel – phải chấp hành lệnh cấm thi đấu 12 tháng. CAS cũng giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM.

Tunku Ismail kịch liệt lên án quyết định trừng phạt các cầu thủ. "Vụ việc của FIFA là một vụ làm giả giấy tờ. Vấn đề không phải là tư cách công dân, mà là làm giả và nộp hồ sơ sai. Ai đã nộp hồ sơ sai? Người đại diện và những ai khác trong FAM?", ông Ismail cho biết.

Ông Ismail đặt câu hỏi tại sao các giấy tờ hợp lệ từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia không được nộp, và cáo buộc các cầu thủ cuối cùng bị đổ lỗi để bảo vệ những người trong nội bộ của FAM. Tunku Ismail còn khẳng định, trong phiên điều trần của CAS, FIFA không thể cung cấp bằng chứng cho thấy các cầu thủ có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ bị cáo buộc.

"Trong các cuộc tranh luận tại phiên điều trần của CAS, FIFA không thể trả lời khi được hỏi về bằng chứng cho thấy các cầu thủ có liên quan hoặc đồng lõa", ông Tunku Ismail tuyên bố.

Ông Ismail cũng đặt câu hỏi tại sao vụ việc này lại được xử lý khác biệt so với phán quyết trước đó của CAS liên quan đến một nữ cầu thủ đã nhận tội làm giả giấy tờ nhưng chỉ bị cấm thi đấu 10 trận cho đội tuyển quốc gia, trong khi vẫn được phép thi đấu cho CLB của mình. "Những người trong nội bộ phải chịu trách nhiệm. Họ không nên phủi tay và lợi dụng những người ủng hộ và giới truyền thông để biến tôi thành vật tế thần", ông nói.

Hoàng thân Tunku Ismail cũng bày tỏ lo ngại về những mâu thuẫn nội bộ trong đội tuyển quốc gia Malaysia, dẫn chứng một sự cố liên quan đến thiết bị trong buổi tập đầu tiên của đội tại sân Seri Gelam. Ông cho biết bộ phận truyền thông của đội tuyển Malaysia đã tìm cách mượn máy quay phim từ đơn vị truyền thông của JDT, nhưng bị ngăn cản.

"Khi biết tin, tôi đã hỏi giới truyền thông của đội tuyển quốc gia, "Máy quay đâu?". Câu trả lời tôi nhận được là giới truyền thông của FAM từ chối công bố", ông nói. Tunku Ismail cho biết sau đó ông được thông báo cán bộ truyền thông của FAM đã không cho phép cung cấp thiết bị do không hài lòng vì không được tham gia vào cơ cấu mới của đội tuyển quốc gia.

Hoàng thân Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim khẳng định FIFA không có bằng chứng về việc các cầu thủ nhập tịch Malaysia tham gia vào quá trình làm giả hồ sơ nhập tịch. ẢNH: NST

Ông cho biết cũng có những lời phàn nàn về việc quá nhiều thành viên ban điều hành FAM can thiệp vào các buổi huấn luyện. Theo Tunku Ismail, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia Peter Cklamovski cũng đã bày tỏ lo ngại về môi trường trong đội.

"Ngay trong tuần đầu tiên, anh ấy (Cklamovski) đã nói với tôi, "Tôi cảm thấy một số người ở đây không muốn chúng ta ở lại"", ông Ismail tiết lộ.

Tunku Ismail cho biết ông đã khuyên HLV Cklamovski nên tập trung vào công việc của mình và bỏ qua những vấn đề hậu trường xung quanh đội bóng.

"Tôi đã nói với HLV, "Peter Cklamovski, cứ tập trung vào công việc của mình thôi. Đừng để tâm đến chuyện khác", ông Ismail nói, đồng thời cho biết thêm các phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội của người hâm mộ được cho là thân cận với một số thành viên ban chấp hành FAM sau đó bắt đầu chỉ trích dự án đội tuyển Malaysia.