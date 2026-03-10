Báo Malaysia nói ông Kim đổi chiến thuật, ngôi sao Premier League đấu tuyển Việt Nam 10/03/2026 12:22

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ New Straits Times (Malaysia) trước cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2026 vào ngày 31-3. Dẫn nguồn tin từ truyền thông Việt Nam, New Straits Times (NST) cho biết, HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam đang lên kế hoạch thay đổi chiến thuật và sẽ có một trận đấu giao hữu trước trận đấu quan trọng gặp Malaysia.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Bangladesh (hạng 180 thế giới) vào ngày 26-3 tại Hà Nội. Trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện tuyển Việt Nam điều chỉnh lại kế hoạch. Thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến ​​sẽ tập trung vào cuối tháng này, điều đó có nghĩa là Việt Nam sẽ có khoảng hai tuần để hoàn thiện đội hình.

NST cho biết, chiến lược gia người Hàn Quốc được cho là đang nỗ lực đưa các cầu thủ U-23 và các cầu thủ trẻ triển vọng vào đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia. Sau trận thua 0-4 trước đội tuyển Malaysia với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup năm ngoái, HLV Kim Sang-sik có thể chuyển sang sơ đồ ba trung vệ được hỗ trợ bởi các hậu vệ cánh tấn công, nhằm cải thiện cả sự ổn định phòng ngự và chiều rộng tấn công.

Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia vào ngày 31-3. ẢNH: NST

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được kỳ vọng sẽ củng cố hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, còn tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sẽ dẫn dắt hàng công. Tiền đạo gốc Brazil Hendrio Araujo da Silva cũng có thể nằm trong kế hoạch của ông Kim.

Trong một diễn biến khác, liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin, đội hình tuyển Bangladesh đá giao hữu với Việt Nam có 1 ngôi sao từng thi đấu tại Premier League. Đội tuyển Bangladesh đã gửi danh sách sơ bộ 38 cầu thủ sang Việt Nam. Đáng chú ý trong danh sách này có tiền vệ từng thi đấu tại Premier League là Hamza Choudhury.

HLV Javier Penato từng làm việc tại Học viện Barcelona ở Mỹ và dẫn dắt đội U-19 Deportivo trước khi đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Bangladesh. Ông đặc biệt đặt niềm tin vào Hamza Choudhury. Tiền vệ 28 tuổi này ghi 4 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân cho tuyển Bangladesh, nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trong đội hình.

Hamza Choudhury gia nhập Leicester City từ năm 7 tuổi và trưởng thành trong hệ thống đào tạo của CLB này. Anh từng có 7 lần khoác áo đội U-21 Anh và thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Trong sự nghiệp, Choudhury cùng Leicester City giành FA Cup mùa giải 2020 - 2021, siêu cúp Anh năm 2021 và vô địch Championship (giải hạng nhất Anh) mùa 2023 - 2024. Tài năng của tiền vệ này từng có thời điểm lọt vào tầm theo dõi của Barcelona.

Khi quyết định khoác áo đội tuyển quê mẹ là Bangladesh, Hamza Choudhury đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ nước này. Trong lần đầu tiên hội quân cùng đội tuyển Bangladesh tại thủ đô Dhaka cách đây một năm, Choudhury được hàng nghìn fan chào đón tại sân bay, trở thành nguồn cảm hứng mới cho bóng đá Bangladesh.

Hamza Choudhury là ngôi sao đáng chú nhất trong đội hình tuyển Bangladesh. NGUỒN ẢNH: VFF

Tuyển Bangladesh còn có 6 cầu thủ gốc nước ngoài đáng chú ý khác. Trung vệ Tariq Zaki trưởng thành tại Phần Lan, từng khoác áo các đội tuyển trẻ U-16, U-17, U-18 và U-19 của quốc gia này trong giai đoạn 2016 - 2018. Tiền vệ Cuba Mitchell từng thi đấu ở các đội trẻ trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sunderland (Anh).

Trong khi đó, tiền vệ Shamit Shome từng có 2 lần ra sân cho đội tuyển Canada trước khi chọn cống hiến cho tuyển Bangladesh – quê hương của cả bố lẫn mẹ. Đội hình tuyển Bangladesh còn có Zayyan Ahmed (sinh ra tại Mỹ), Kirmanee Shah (Canada) và Jamal Bhuyan (Đan Mạch).