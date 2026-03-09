Yamal gây địa chấn, vượt qua kỷ lục của Messi, Ronaldo và Mbappe 09/03/2026 13:23

Pha lập công mới nhất của Yamal cho đội bóng xứ Catalan đánh dấu cột mốc 50 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp của cầu thủ mới 18 tuổi này. Điều khiến cột mốc đó gây chấn động nằm ở chỗ Yamal đạt được nó nhanh hơn cả hai biểu tượng vĩ đại của bóng đá hiện đại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Bàn thắng vào lưới Athletic Club cho thấy rõ ràng nhất tài năng của ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha. Khi trận đấu vẫn bế tắc và Barcelona bắt đầu chịu sức ép từ đối thủ, Yamal đã tạo nên khoảnh khắc định đoạt cục diện. Từ cánh phải quen thuộc, anh thực hiện pha đột phá vào trung lộ trước khi tung ra cú sút bằng chân trái, động tác đã trở thành “đặc sản” của cầu thủ trẻ này từ thời còn thi đấu ở học viện La Masia.

Chỉ cần một nhịp chạm bóng để chỉnh hướng, Yamal lập tức tung cú cứa lòng đầy uy lực. Quả bóng bay cong với quỹ đạo hiểm hóc, vượt qua tầm với của thủ thành Unai Simon. Bóng dội mép dưới xà ngang rồi lao thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Athletic Club, người chỉ còn biết quay đầu nhìn theo đường đi của trái bóng.

Chân sút trẻ của Barcelona tiếp tục lập công lớn. Ảnh: EPA.

Sau khi ghi bàn, Yamal thực hiện màn ăn mừng quen thuộc của mình. Anh dùng hai tay tạo thành con số 304, tượng trưng cho mã bưu chính của Rocafonda, khu phố nơi anh lớn lên. Hành động này đã trở thành dấu ấn cá nhân của cầu thủ trẻ mỗi khi anh lập công.

Tuy nhiên, điều khiến bàn thắng ấy được nhắc đến nhiều nhất lại nằm ở cột mốc phía sau. Với pha lập công đó, Yamal đã chạm mốc 50 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp khi mới 18 tuổi 237 ngày. Con số này khiến nhiều người sửng sốt khi đặt cạnh những huyền thoại của bóng đá thế giới.

Lionel Messi, biểu tượng lớn nhất trong lịch sử Barcelona, phải mất thêm hơn hai năm so với Yamal mới đạt được cột mốc 50 bàn thắng. Cristiano Ronaldo cũng không thể chạm đến con số này trước tuổi 21. Ngay cả Kylian Mbappe, một trong những siêu sao trẻ nổi bật nhất của thế hệ hiện tại, cũng cần đến 19 năm 28 ngày để đạt thành tích tương tự.

Tuyển thủ người Tây Ban Nha ngày càng đáng sợ. Ảnh: EPA.

Những dữ liệu đó cho thấy tốc độ phát triển của Yamal thực sự đặc biệt. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ còn đang tìm kiếm cơ hội ra sân, anh đã trở thành nhân tố chủ chốt của Barcelona và liên tục phá vỡ các cột mốc ấn tượng.

Mùa giải năm nay thậm chí còn chứng kiến phong độ bùng nổ nhất của Yamal kể từ khi anh bước lên đội một. Dù thời gian thi đấu ít hơn khoảng 1.500 phút so với mùa giải trước, cầu thủ trẻ này vẫn ghi được 19 bàn trên mọi đấu trường. Riêng tại La Liga, Yamal đã có 14 pha lập công. Thành tích này đưa anh tiến rất gần đến kỷ lục dành cho cầu thủ 18 tuổi ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

Kỷ lục đó hiện vẫn thuộc về huyền thoại Real Madrid, Raul Gonzalez, người từng ghi 19 bàn tại La Liga mùa giải 1995-1996 khi mới 18 tuổi. Điều này đồng nghĩa Yamal chỉ còn cách cột mốc lịch sử ấy đúng năm bàn thắng. Thần đồng của Barcelona có thể xô đổ thêm một kỷ lục nữa, qua đó củng cố vị thế của một trong những tài năng trẻ đáng sợ nhất mà bóng đá thế giới từng chứng kiến.