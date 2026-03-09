Quan điểm của Wharton về vụ chuyển nhượng sang MU 09/03/2026 07:01

Trong khi Adam Wharton tiếp tục gây ấn tượng tại Crystal Palace, một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến bước đi tiếp theo của anh nếu mục tiêu của MU này quyết định rời CLB vào mùa hè. Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, quan điểm của Adam Wharton là sẽ ưu tiên thi đấu tại Champions League nếu anh quyết định rời Crystal Palace vào mùa hè.

Adam Wharton, 22 tuổi, luôn là một điểm sáng trong một mùa giải đầy biến động của đội chủ sân Selhurst Park. Tuyển thủ quốc tế người Anh được dự đoán sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ các CLB khác khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Trước đây, Real Madrid từng được cho là đang nhắm đến một thương vụ táo bạo với tiền vệ từng khoác áo Blackburn Rovers này .

Tuy nhiên, cả Liverpool và Manchester United cũng quan tâm đến cầu thủ trẻ tài năng 22 tuổi này, người có hợp đồng với đội bóng phía nam London sẽ hết hạn vào tháng 7 năm 2029. Mặc dù cả hai CLB của Anh, cũng như Manchester City, vẫn được cho là quan tâm đến Wharton, nhưng người ta hiểu rằng nếu Wharton quyết định chuyển đến một CLB mới, anh chỉ muốn chơi cho một đội bóng có suất tham dự Champions League.

Wharton chỉ muốn gia nhập CLB có vé dự Champions League. ẢNH: YouTube/Sky Sports Premier League

Theo tờ The Sun (Anh), giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB sẽ là "yếu tố quyết định" nếu Wharton quyết định tìm kiếm thử thách mới. Nếu MU không giành được vé tham dự Champions League, "quỷ đỏ" rất có thể sẽ mất Wharton hoàn toàn.

Đội bóng của HLV tạm quyền Michael Carrick được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trong tốp 4 Premier League sau khi giành được 6 chiến thắng trong 7 trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ này tại Premier League. Tuy nhiên, trận thua 2-1 trên sân khách trước Newcastle United gần đây của MU đã khiến cuộc đua giành vị trí dự Champions League trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Hiện tại, Manchester United đang đứng thứ ba, nhưng chỉ có ba điểm cách biệt so với Liverpool (thứ sáu), trong khi Aston Villa (thứ tư) và Chelsea (thứ năm) cũng đang bám sát, khiến tình hình trở nên nguy hiểm đối với "quỷ đỏ" thành Manchester. Với việc Casemiro rời Manchester United vào cuối mùa giải, cả thế giới bóng đá đều biết họ sẽ tìm kiếm một tiền vệ trung tâm.

MU cũng được cho là có liên hệ với Carlos Baleba của Brighton and Hove Albion và Elliot Anderson, đồng đội của Wharton ở đội tuyển Anh và hiện đang chơi cho Nottingham Forest. Man City được cho là quan tâm đến cả hai tiền vệ này, đây là tin xấu cho MU, khi đội bóng của Pep Guardiola gần như chắc chắn sẽ giành vé tham dự Champions League.

Wharton liệu có là đồng đội với Mainoo tại MU mùa tới? ẢNH: CAMERA SPORTS

Tuy nhiên, MU có một lợi thế so với các đối thủ trong tốp 4. Sau khi không giành được suất tham dự cúp châu Âu mùa trước và cũng bị loại khỏi FA Cup trước khi Carrick đến, MU có một khoảng thời gian nghỉ dài giữa các trận đấu tại Premier League. Đội bóng của Carrick sẽ không thi đấu trận nào cho đến khi gặp Aston Villa vào ngày 15-3 tại Old Trafford.

Ba ngày trước trận đấu, đội bóng của Unai Emery sẽ hành quân đến Pháp để đối đầu với Lille trong trận lượt đi vòng 16 đội Europa League. Sau thất bại trước Newcastle, Carrick đã kêu gọi các cầu thủ và người hâm mộ giữ bình tĩnh.

HLV tạm quyền của Manchester United Carrick nói: "Chúng tôi đã thua một trận bóng đá và, nghe này, điều đó làm tôi rất đau lòng. Tôi thực sự rất thất vọng về trận đấu với Newcastle, vì những lý do khác nhau. Nhưng chúng tôi cũng không thể quên vị trí mà chúng ta đang tự đặt mình vào. Vì vậy, dù tôi rất thất vọng, chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm từ điều này, bởi vì đây là một bài học cho chúng tôi, theo một khía cạnh nào đó. Chúng tôi cũng không thể quên bức tranh toàn cảnh. Chúng tôi phải tốt hơn sau chuyện này".