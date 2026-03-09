Ronaldo đối mặt với cú sốc tài chính 09/03/2026 07:59

Huyền thoại của Manchester United và Real Madrid Cristiano Ronaldo đã trở thành đồng sở hữu một CLB bóng đá vào tháng trước, nhưng siêu sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha này có thể phải đối mặt với cú sốc tài chính, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Cristiano Ronaldo có thể bị lỗ trong khoản đầu tư vào CLB Almeria đang đá ở giải hạng hai Tây Ban Nha nếu họ không thăng hạng mùa này. Và theo một chuyên gia tài chính bóng đá, thất bại như vậy có thể khiến Ronaldo không muốn đầu tư vào Manchester United trong tương lai.

Cuối tháng trước, huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha đã lần đầu tiên thử sức mình trong lĩnh vực sở hữu CLB. Thông qua công ty CR7 Sports Investments của mình, Ronaldo đã mua 25% cổ phần của Almeria. Cầu thủ 41 tuổi này gia nhập nhóm chủ sở hữu hiện tại do nhà đầu tư người Saudi Arabia Mohamed Al-Khereiji dẫn đầu, nhóm đã tiếp quản Almeria vào năm 2025. Almeria hiện đang nỗ lực giành quyền thăng hạng lên La Liga.

CR7 có thể thua lỗ khi đầu tư vào Almeria. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo một số nguồn tin, nếu Almeria không giành được suất thăng hạng lên La Liga, cổ phần của Ronaldo có thể bị giảm giá trị và anh có thể mất hàng triệu đô la. Điều này có thể ảnh hưởng đến tham vọng trở thành cổ đông của siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha tại MU, Mirror cho biết.

Chuyên gia tài chính bóng đá, Giáo sư Rob Wilson cho biết: "Almeria là một khoản đầu tư ít truyền thống hơn và nó giống một cơ hội xây dựng thương hiệu chiến lược hơn cho Cristiano Ronaldo. Xét từ góc độ tài chính bóng đá, đặc biệt là việc nắm giữ cổ phần thiểu số hiếm khi mang lại lợi nhuận tiền mặt đáng kể trong ngắn hạn.

Vì vậy, Ronaldo sẽ hướng đến lợi ích dài hạn thông qua việc mở rộng thương mại của Almeria và sự hiện diện toàn cầu mà anh ấy có thể tạo dựng bằng thương hiệu của mình. Đế chế kinh doanh ngoài sân cỏ của Ronaldo mở rộng thông qua lĩnh vực khách sạn và truyền thông, vì vậy việc mua cổ phần sẽ không làm thay đổi đáng kể thu nhập của anh ấy trong ngắn hạn và có lẽ cũng không trong trung hạn.

Trên thực tế, tác động ngắn hạn đến đế chế kinh doanh rộng lớn của Ronaldo sẽ vào khoảng 5 triệu bảng Anh mỗi năm. Con số này tương đối so với thu nhập ngoài sân cỏ của anh ấy, vốn lên đến hàng trăm triệu bảng mỗi năm. Ronaldo chắc chắn có thể chịu tổn thất ban đầu. Chúng ta đều biết các CLB bóng đá rất dễ biến động.

Vì vậy nếu Almeria không kiểm soát được chi phí và không giành được quyền thăng hạng lên La Liga, giá trị của CLB có thể bị đình trệ hoặc giảm xuống. Mặt trái là giá trị doanh nghiệp có thể giảm tới 30%, do đó 25% cổ phần của Ronaldo sẽ giảm theo tỷ lệ tương ứng. Nếu giả sử cổ phần của anh ấy trong CLB trị giá 50 triệu bảng, thì khoản lỗ có thể từ 10 triệu đến 15 triệu bảng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng".

Ronaldo muốn đầu tư mua cổ phần của Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trước đây, Cristiano Ronaldo từng bóng gió rằng việc mua cổ phần của Manchester United có thể nằm trong kế hoạch của anh. Đặc biệt, tại lễ trao giải Dubai Globe Soccer Awards 2024, CR7 đã tự đặt mình vào vị trí của một ông chủ.

"Vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở HLV. Nó còn hơn thế nữa. Nếu tôi trở thành chủ sở hữu CLB, tôi sẽ làm rõ mọi việc và điều chỉnh những điều không ổn ở đó", siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định.

Mặc dù khoản đầu tư của Cristiano Ronaldo vào Almeria có thể mang lại lợi nhuận, nhưng nếu đội bóng không thăng hạng và giá trị cổ phiếu của anh giảm, điều này có thể phá hỏng mọi tham vọng đầu tư vào Manchester United của anh trong tương lai.