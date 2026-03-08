Ngôi sao bị MU ruồng bỏ đá trận hay nhất từ trước đến nay 08/03/2026 06:39

(PLO)- Ngôi sao bị MU ruồng bỏ gây sốc cho một chuyên gia bóng đá với "màn trình diễn hay nhất" mà ông từng chứng kiến ​​mùa này.

Chelsea đã đánh bại Aston Villa tại Premier League, và ngôi sao bị MU ruồng bỏ Alejandro Garnacho đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với cựu danh thủ và là chuyên gia bóng đá Stan Collymore. Stan Collymore khẳng định Alejandro Garnacho đã có "màn trình diễn xuất sắc nhất của một cầu thủ chạy cánh mà ông từng chứng kiến ​​trong cả mùa giải" sau khi ngôi sao người Argentina giúp Chelsea đánh bại Aston Villa 4-1.

Garnacho chuyển đến đội chủ sân Stamford Bridge vào mùa hè năm ngoái, kết thúc quãng thời gian thi đấu tại Manchester United, nhưng anh không phải là một cầu thủ thường xuyên đá chính cho Chelsea. Anh đã có cơ hội gây ấn tượng vào giữa tuần qua và góp phần giúp Chelsea đạt được mục tiêu lọt vào tốp 5 Premier League.

Joao Pedro lập hat-trick cho Chelsea giúp họ giành trọn ba điểm, nhưng Garnacho, người có một pha kiến ​​tạo, đã có một trong những màn trình diễn hay nhất cho CLB mới của mình - và để lại ấn tượng sâu sắc với Collymore.

Garnacho có màn trình diễn hay nhất trong màu áo Chelsea. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu tiền đạo từng chơi bóng ở Ngoại hạng Anh Collymore chắc hẳn đã xem khá nhiều trận đấu trực tiếp mùa này, nhưng chính cầu thủ 21 tuổi Garnacho mới là người gây ấn tượng mạnh nhất với ông khi ông hết lời ca ngợi Chelsea và tiềm năng của đội bóng.

Stan Collymore nói với talkSPORT (Anh): "Chelsea đã dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của Aston Villa. Phải nói rằng Aston Villa không chơi tốt lắm, nhưng họ đã khởi đầu và dẫn trước, nhưng cách Chelsea phản ứng là rất hay. Họ sở hữu những kỹ thuật gia xuất sắc, những cầu thủ có thể vượt qua đối thủ.

Bạn có Garnacho bên cánh trái, màn trình diễn của một cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến ​​trực tiếp mùa này. Gusto dâng cao hỗ trợ Reece James bên cánh phải, sự di chuyển linh hoạt của Joao Pedro, sự điềm tĩnh của tiền vệ trụ Moises Caicedo. Đó thực sự là một màn trình diễn đỉnh cao. Nếu Chelsea có thể giữ vững đội hình và duy trì được đà phát triển cũng như sự ổn định cần thiết, tôi nghĩ họ có thể trở thành một đội bóng xuất sắc trong tương lai".

Màn trình diễn của Garnacho có thể củng cố thêm hy vọng của anh dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior. Người mới nắm quyền dẫn dắt Chelsea thừa nhận thời gian thi đấu của Garnacho khá hạn chế, nhưng tin tưởng cầu thủ người Argentina sẽ thể hiện tốt.

HLV Liam Rosenior đã dành lời khen cho Alejandro Garnacho. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Alejandro Garnacho là một cầu thủ rất giỏi", HLV Liam Rosenior của Chelsea nói trước trận thắng Aston Villa, "Garnacho đã chơi rất nhiều trận trước khi tôi đến, và có lẽ cậu ấy đã chơi ít trận hơn vì lý do chiến thuật, nhưng đây thực sự là một trận đấu tốt để cậu ấy thi đấu.

Alejandro Garnacho có thể tác động đến trận đấu theo cách riêng của mình, bằng lối tấn công. Chúng tôi nghĩ Garnacho có thể là một nhân tố quan trọng đối với chúng tôi, và cậu ấy chỉ cần tận hưởng trận đấu, bởi vì đó là lúc cậu ấy thể hiện tốt nhất".