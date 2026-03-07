Bale khuyên MU bổ nhiệm một thiên tài làm HLV trưởng 07/03/2026 07:01

Gareth Bale đã ủng hộ một trong những HLV cũ của mình tại Real Madrid, cho rằng ông có thể thay thế Michael Carrick tại Manchester United, gọi vị HLV giàu kinh nghiệm này là một "thiên tài" và sẽ làm "công việc tuyệt vời" tại Old Trafford.

Cựu siêu sao của Real Madrid Gareth Bale đã lên tiếng ủng hộ HLV Carlo Ancelotti như một người kế nhiệm tiềm năng cho Michael Carrick tại Manchester United, mô tả HLV người Ý là một "thiên tài". Carrick trở lại dẫn dắt Manchester United theo dạng tạm quyền đến hết mùa giải và đã giúp đội bóng giành chiến thắng trong 6 trên 8 trận đấu tính đến nay. Trận thua 2-1 trước Newcastle đánh dấu thất bại đầu tiên của MU dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ này.

Điều đó đã giúp Carrick trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng chính thức của MU vào mùa hè. Tuy nhiên, MU cũng có thể xem xét các ứng cử viên khác, với nhiều HLV được cho là đang nhắm đến vị trí này. Trong số những cái tên được nhắc có Carlo Ancelotti. HLV 66 tuổi người Ý đang dẫn dắt đội tuyển Brazil và sẽ chỉ huy họ tại World Cup 2026 mùa hè này ở Bắc Mỹ.

Bale tin Ancelotti sẽ vực dậy MU. ẢNH: Stick to Football

Ancelotti sở hữu kinh nghiệm dày dặn, từng dẫn dắt một số CLB danh tiếng nhất trong làng bóng đá thế giới. Ông từng làm việc với Bale trong thời gian đầu Bale khoác áo Real Madrid từ năm 2013 đến 2015, và biểu tượng của xứ Wales đã dành lời khen ngợi cho người thầy cũ của mình.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình Stick to Football , Gareth Bale nói: "Carlo Ancelotti đã làm tốt ở Everton. Ancelotti không chỉ là một nhà quản lý, ông ấy còn là một HLV, và ông ấy cũng có thể làm tốt công việc chiến thuật. Khi Ancelotti làm HLV trưởng của Real Madrid trong nhiệm kỳ thứ hai, ông ấy đã làm nhiều hơn về mặt chiến thuật, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có một đội hình tốt hơn trong lần đầu tiên.

Dù Carlo Ancelotti đến đâu, ông ấy cũng sẽ làm rất tốt, đơn giản vì ông ấy biết cách thu phục tinh thần đồng đội. Nếu bạn đến một CLB lớn và sở hữu những cầu thủ giỏi, bất kể phong độ của họ có tốt hay không, ví dụ như MU (họ đã chơi tốt trong vài tuần gần đây nhưng trước đó thì không), họ vẫn có những cầu thủ giỏi và Ancelotti sẽ khai thác tối đa khả năng của những cầu thủ đó.

Carlo Ancelotti sẽ đơn giản hóa mọi thứ. Giờ bạn thấy đấy, với Michael Carrick, ông ấy đã đơn giản hóa rất nhiều thứ mà HLV trước đây đã làm phức tạp và bạn đang thu được kết quả. Đó chính là sự thiên tài của Carlo Ancelotti, khai thác tối đa khả năng của các cầu thủ và làm cho mọi thứ trở nên đơn giản".

Bale gọi Ancelotti là HLV thiên tài. ẢNH: AFP

Liệu Ancelotti có sẵn sàng chấp nhận dẫn dắt MU hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác. Phát biểu hồi năm ngoái, HLV người Ý Ancelotti đã thể hiện rõ lập trường của mình về việc trở lại nghiệp huấn luyện CLB.

"Real Madrid là đội bóng duy nhất tôi sẽ nhận lời dẫn dắt sau khi rời Brazil", Ancelotti khẳng định. Bên cạnh Real Madrid, Ancelotti cũng từng dẫn dắt các CLB như Everton, Napoli, Bayern Munich, PSG, Chelsea ,AC Milan, Juventus và Parma.