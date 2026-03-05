Pep Guardiola tuyên bố Man City không buông 05/03/2026 13:03

(PLO)- HLV Pep Guardiola tuyên bố Man City không buông Premier League và cuộc đua danh hiệu chưa kết thúc sau khi đội bóng của ông bị Nottingham Forest cầm hòa.

Pep Guardiola tuyên bố cuộc đua giành chức vô địch Premier League vẫn chưa kết thúc sau trận hòa bất ngờ 2-2 của Manchester City trước đội bóng yếu Nottingham Forest ở vòng 29 vào hôm nay 5-3, qua đó giúp Arsenal nắm thế chủ động.

Đội bóng của Pep Guardiola đã hai lần đánh mất lợi thế dẫn trước trên sân nhà Etihad khi các bàn thắng của Antoine Semenyo và Rodri bị Morgan Gibbs-White và sau đó là Elliot Anderson gỡ hòa. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, cú sút của Savinho đã bị Murillo phá bóng ngay trên vạch vôi, càng làm tăng thêm sự thất vọng cho Man City.

Việc Man City không thể thắng Nottingham Forest đã là điều tồi tệ, nhưng tin tức trong trận đấu cùng giờ (2 giờ 30 sáng ngày 5-3) thậm chí còn tệ hơn khi đội đầu bảng Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Brighton đã khiến cuộc đua giành chức vô địch Premier League nằm ngoài tầm kiểm soát của Man City.

Arsenal hiện đang hơn Man City 7 điểm và nắm trong tay vận mệnh của mình khi họ đang theo đuổi danh hiệu vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 2004. Man City còn một trận chưa đấu so với Arsenal, đội sẽ đến làm khách tại Etihad vào tháng Tư.

Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola sẽ tiếc nuối vì một trận đấu nữa mà đội bóng của ông lại để mất kiểm soát trong hiệp hai. Đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải này Man City lại sa sút trong hiệp hai, nâng tổng số điểm bị đánh mất khi dẫn trước trong mùa giải này lên 13 điểm.

Pep Guardiola tuyên bố Man City quyết không buông Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng Pep Guardiola khẳng định Man City vẫn có thể vượt qua Arsenal trong 10 trận đấu cuối cùng. "Vẫn còn nhiều trận đấu phía trước, còn họ (Arsenal) thì đá ít hơn một trận từ nay đến cuối mùa", HLV Pep Guardiola của Man City nói, "Có những trận đấu mà chúng tôi không xứng đáng với chiến thắng này.

Hôm nay, nhìn chung chúng tôi đã chơi tốt trong suốt 90 phút. Vấn đề không nằm ở hành động này hay hành động kia. Nhìn chung, khi phân tích trận đấu, chúng ta thấy đó là một trận đấu hay".

Pep Guardiola từ chối bình luận về pha bóng đòi phạt đền của Man City ở cuối trận khi Erling Haaland ngã xuống sau khi đánh đầu đưa bóng vượt qua thủ môn Mats Sels của Nottingham Forest, và quyết định đã được VAR xác nhận là hợp lệ.

"Tôi luôn tin rằng chúng tôi phải làm tốt hơn nữa để đảm bảo các trọng tài không can thiệp", Pep Guardiola tuyên bố, "Chúng tôi có trách nhiệm phải làm tốt hơn. Nếu phải dựa dẫm vào họ thì điều đó là không thể. Không còn gì để nói thêm.

Cuối cùng thì chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội trước một đội bóng chơi phòng ngự rất chắc chắn. Chúng tôi đã chơi rất năng động. Có lẽ chúng tôi đã thiếu sự phối hợp với Erling Haaland, những pha di chuyển tuyệt vời của cậu ấy, chúng tôi cần phải tìm cậu ấy nhiều hơn một chút, nhưng nhìn chung chúng tôi đã chơi tốt".

Hiện tại, Arsenal đang nắm chắc phần thắng trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League, nhưng sự chú ý của Guardiola đang chuyển sang trận đấu vòng 5 FA Cup với Newcastle vào cuối tuần này trước khi bước vào trận lượt đi vòng 16 đội Champions League gặp Real Madrid.

"Cảm giác là chúng tôi chỉ còn ít trận đấu hơn", HLV Pep Guardiola của Man City nói khi được hỏi về cuộc đua giành chức vô địch, "Giờ là Newcastle rồi, và đối thủ tiếp theo là điều chúng tôi luôn nghĩ đến".