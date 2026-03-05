Trắc trở khó lường ở World Cup 2026 05/03/2026 06:39

(PLO)- Cột mốc 100 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh đã chính thức đánh dấu, mở ra giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho cuộc chơi lớn nhất trong lịch sử bóng đá, nhưng đang gặp phải những thách thức lớn.

Không khí chờ đợi ngày hội bóng đá toàn cầu lại diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố bên ngoài đang tạo ra những rắc rối đáng kể cho công tác tổ chức, từ việc Iran khó lòng đến Mỹ tham dự World Cup 2026, cho đến bất ổn tại Mexico.

World Cup lớn nhất lịch sử

Cúp thế giới 2026 là mùa giải đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển, tăng mạnh so với con số 32 đội ở những kỳ trước. Hàng triệu người hâm mộ sẽ đổ về ba quốc gia chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico để theo dõi giải đấu kéo dài hơn một tháng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được đồng tổ chức bởi ba nước.

Trận khai mạc diễn ra vào ngày 11-6 tại sân Estadio Azteca ở Mexico City và giải đấu sẽ khép lại vào ngày 19-7 bằng trận chung kết tại sân MetLife có sức chứa hơn 82.000 chỗ ngồi nằm gần New York. Trong suốt gần sáu tuần tranh tài, có 104 trận đấu sẽ diễn ra tại 16 thành phố khác nhau trải dài trên bốn múi giờ. Phần lớn các trận đấu, khoảng 78 trận, sẽ được tổ chức tại Mỹ.

Vận động trường Estadio Azteca ở Mexico City, nơi diễn ra lễ khai mạc Cúp thế giới 2026. Ảnh: TFF.

Quy mô khổng lồ của giải đấu khiến FIFA đặt kỳ vọng rất lớn về doanh thu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng World Cup 2026 có thể mang lại khoảng 11 tỉ USD, con số cao hơn nhiều so với mức 7 tỉ USD mà giải đấu năm 2022 tại Qatar đạt được. Ông từng so sánh quy mô của giải đấu lần này tương đương với “104 trận Super Bowl”, ám chỉ sức hút truyền hình khổng lồ với hàng tỉ khán giả trên toàn cầu.

Theo FIFA, nhu cầu mua vé đang ở mức rất cao. Hơn 508 triệu lượt yêu cầu đặt mua khoảng bảy triệu vé đã được ghi nhận. Gianni Infantino cho biết mọi trận đấu đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Tuy vậy, mức giá vé cũng trở thành chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Một số tổ chức đại diện cổ động viên cho rằng chi phí tham dự giải đấu có thể vượt quá khả năng chi trả của nhiều người. FIFA đã phản hồi bằng việc giới thiệu một số lượng vé giá thấp, khoảng 60 USD, dành riêng cho các hội cổ động viên chính thức.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tin tưởng World Cup lần đầu tiên trong lịch sử đồng tổ chức tại 3 quốc gia sẽ thành công. Ảnh: TFF.

Công tác chuẩn bị cho World Cup còn phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến việc tổ chức một sự kiện có quy mô trải rộng trên ba quốc gia. Hàng triệu người dự kiến sẽ di chuyển qua nhiều thành phố để theo dõi các trận đấu, tạo ra áp lực lớn cho hệ thống giao thông, lưu trú và hậu cần.

Ngoài những vấn đề liên quan đến di chuyển, một số thành phố đăng cai tại Mexico cũng đang phải tăng cường các biện pháp an ninh sau những sự cố bạo lực xảy ra gần đây. Guadalajara, nơi sẽ tổ chức bốn trận đấu tại giải, đã trải qua một giai đoạn căng thẳng sau các chiến dịch truy quét tội phạm.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ sự tin tưởng rằng mọi trận đấu tại Mexico vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Chính quyền nước này cũng trấn an rằng không có nguy cơ nào đối với các hoạt động của World Cup.

Những ứng viên nặng ký cho ngôi vua World Cup

Giá vé xem các trận đấu ở World Cup bị cho là quá cao. Ảnh: TFF.

Trong khi thời gian đang đếm ngược từng ngày, ban tổ chức cùng các quốc gia chủ nhà vẫn đang chạy đua để hoàn thiện mọi khâu chuẩn bị. World Cup 2026 là lễ hội bóng đá lớn nhất từng được tổ chức, với quy mô chưa từng có và sự chú ý của cả hành tinh. Nhưng để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, hàng loạt thách thức phía sau sân cỏ vẫn cần được giải quyết trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Trên sân cỏ, sự chú ý đang hướng về các đội tuyển hàng đầu thế giới. Nhà đương kim vô địch Argentina nhiều khả năng sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi Lionel Messi. Siêu sao người Argentina sẽ bước sang tuổi 39 trong thời gian diễn ra giải đấu, và World Cup 2026 được xem là lần xuất hiện cuối cùng của anh tại sân chơi lớn nhất của bóng đá quốc tế.

Pháp, đội từng vô địch World Cup 2018, vẫn được xem là ứng viên hàng đầu nhờ lực lượng trẻ và giàu tốc độ. Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, cũng đang nổi lên như một thế lực mới với lối chơi kỹ thuật và kiểm soát bóng đặc trưng.

Messi sẽ cùng đồng đội Argentina bảo vệ ngôi vô địch thế giới ở Mỹ. Ảnh: TFF.

Đội tuyển Anh cũng thu hút nhiều sự chú ý khi bước vào giải đấu với sự dẫn dắt của HLV người Đức Thomas Tuchel. “Tam sư” đang tìm cách chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Ở phía còn lại của bảng xếp hạng sức mạnh là những đội lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, bao gồm Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan. Việc mở rộng số đội tham dự giúp nhiều quốc gia lần đầu tiên có cơ hội trải nghiệm sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, thể thức mới cũng làm dấy lên tranh luận. Với 48 đội chia thành 12 bảng, hai đội dẫn đầu cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp. Điều này khiến khả năng các đội bóng mạnh bị loại sớm ở vòng bảng trở nên rất thấp. Dù vậy, người hâm mộ vẫn kỳ vọng giải đấu sẽ mang đến những câu chuyện bất ngờ, điều luôn làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của World Cup.