VCK Asian Cup 2026: Tuyển Iran vừa đá vừa lo 02/03/2026 19:04

(PLO)-Các cô gái tuyển Iran vừa đá Asian Cup 2026 vừa trông ngóng tình hình tại quê nhà.

Trận đấu thứ nhì trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất bảng A, VCK Asian Cup 2026 bóng đá nữ vừa kết thúc, theo đó tuyển nữ Iran đã thua Hàn Quốc 0-3.

Đất nước Iran đang có chiến tranh với Israel và Mỹ, những đợt đạn pháo từ đối phương nã vào, cùng việc Iran đáp trả đối phương. Có lẽ các cầu thủ Iran vừa đá vừa lo cho người thân gia đình, nhà cửa, làm sao họ có thể toàn tâm toàn ý để mà đá bóng.

Mỗi khi lực tác động mạnh, khăn Hijad lại lệch khiến các cô gái Iran phải sửa lại... chỉn chu. Ảnh: AFC

Thời điểm tuyển nữ Iran đến Úc tham dự giải cuộc xung đột chưa diễn ra, nhưng nay thì những làn lửa đạn đã xé nát bầu trời Trung Đông, khiến nhiều người dân thiệt mạng, nhà cửa bị đổ nát.

Tuyển nữ Iran được đánh giá là đội yếu nhất bảng, tinh thần thi đấu của họ ở trận thua Hàn Quốc này cũng không thể cao được vì những lý do trên.

Iran chỉ trụ được 37 phút theo cách quả bóng chỉ lởn vởn ở phần sân của Iran trước sức vây ráp của Hàn Quốc. Nó rất giống ở trận khai mạc giữa Úc và Philippines.

Các cô gái Iran tranh chấp bóng với Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Ba bàn thắng của các cô gái xứ kim chi được ghi do công Choi Yu-ri, kim Hye-ri và Ko Yoo-jin lần lượt vào các phút 37, 59 và 75. Đương kim á quân Hàn Quốc cũng không quá nỗ lực vì Iran chưa phải là đối thủ của họ.

Đã có một thời, những hãng Adidas, Nike sản xuất ra những chiếc khăn chuyên dụng cho những đội nữ của các quốc gia Hồi giáo rất ổn... Tuy nhiên các cô gái Iran dùng khăn Hijad tại giải này trông rất vướng, trọng tài cũng phải kiên trì chờ đợi những lần các tuyển thủ nữ Iran... sửa khăn cho khỏi vướng tầm nhìn.

Như vậy sau lượt trận thứ nhất, Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng A khi đánh bại Iran 3-0, còn chủ nhà Úc thắng Philippines 1-0.

Ngày 3-3 diễn ra 2 cặp đấu bảng B: Hàn Quốc - Uzbekistan (9 giờ), Trung Quốc - Bangladesh (15 giờ).