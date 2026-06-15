Tuyển Việt Nam tăng cường 3 cầu thủ nhập tịch bảo vệ ngôi vua Đông Nam Á 15/06/2026 15:54

(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân thứ hai của năm 2026 nhằm chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế và chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Danh sách tuyển Việt Nam lần này cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi định hướng kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ và những nhân tố có nguồn gốc nước ngoài. Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khi đội tuyển bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Những cái tên quen thuộc như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm hay Đỗ Hoàng Hên tiếp tục được trao cơ hội. Bên cạnh đó, ba gương mặt mới nhập tịch gồm Patrik Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa cũng lần đầu góp mặt trong đợt tập trung.

Việc bổ sung các cầu thủ được đào tạo trong nhiều môi trường bóng đá khác nhau được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam gia tăng chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo thêm sự cạnh tranh ở nhiều vị trí trên sân.

Bên cạnh những làn gió mới, bộ khung giàu kinh nghiệm vẫn giữ vai trò nòng cốt. Các trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Việt Anh, Thành Chung, Nguyễn Hai Long hay Phạm Xuân Mạnh tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Đây đều là những cầu thủ đã có nhiều năm chinh chiến ở cấp độ đội tuyển quốc gia và sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế đáng giá.

Nhà tân vô địch Cúp quốc gia Patrik Lê Giang của CLB Công an TP.HCM có tên ở tuyển quốc gia. Ảnh: VPF.

Một điểm đáng chú ý khác là sự đóng góp lực lượng mạnh mẽ từ CLB Công an Hà Nội. Nhà đương kim vô địch V-League có tới sáu cầu thủ góp mặt trong danh sách triệu tập. Dù đang chuẩn bị cho những mục tiêu lớn tại AFC Champions League Elite 2026-2027, đội bóng ngành công an vẫn tạo điều kiện tối đa để các tuyển thủ tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Ngoài việc hướng đến thành tích trước mắt, danh sách lần này còn phản ánh kế hoạch trẻ hóa lực lượng của HLV Kim Sang-sik. Nhiều cầu thủ trẻ triển vọng như Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt hay Trần Trung Kiên được trao cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và cạnh tranh vị trí trong tương lai.

HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Ảnh: EPA.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 22-6 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14-7. Tại đây, toàn đội sẽ thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm kiểm tra lực lượng và hoàn thiện chiến thuật.

Sau khi trở về nước, tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Myanmar vào ngày 18-7 trước khi bước vào trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Đông Timor ngày 24-7. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng được làm mới đáng kể, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang cho thấy quyết tâm rất lớn trong hành trình bảo vệ chức vô địch khu vực.