Hơn 200 VĐV từ 5 quốc gia tranh tài ở giải ném đĩa lớn nhất năm 08/06/2026 15:19

(PLO)- TP.HCM vừa trở thành trung tâm của cộng đồng ném đĩa khu vực khi Giải vô địch ném đĩa The One Ultimate Championship 2026 (TOUC 2026) diễn ra tại sân bóng đá Kofi Kai, Nhà Bè.

Sự kiện quy tụ hơn 200 vận động viên (VĐV) đến từ 11 đội tuyển thuộc 5 quốc gia gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Mỹ, tạo nên một trong những giải đấu ném đĩa quốc tế có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

3 ngày tranh tài rực lửa

Ngay từ ngày khai mạc 5-6, không khí tại sân đấu đã trở nên sôi động với sự xuất hiện của các đội tuyển hàng đầu trong khu vực. Các trận đấu diễn ra liên tục trên nhiều sân, mang đến những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn cùng các pha xử lý kỹ thuật đòi hỏi tốc độ, khả năng phối hợp và tư duy chiến thuật cao.

Theo Ban tổ chức, TOUC 2026 được xây dựng với mục tiêu nâng tầm sân chơi dành cho cộng đồng ném đĩa Đông Nam Á, đồng thời tạo cơ hội để các VĐV Việt Nam cọ xát với những đối thủ giàu kinh nghiệm quốc tế. Hệ thống thi đấu được thiết kế nhằm tối ưu số lượng trận đấu cho mỗi đội, giúp các VĐV có thêm cơ hội thể hiện năng lực và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường cạnh tranh chất lượng cao.

Đông đảo VĐV của 5 quốc gia tề tựu ở cuộc chơi lớn.

Bên cạnh các trận đấu trực tiếp, sân livestream trung tâm cũng được bố trí để phục vụ người hâm mộ theo dõi những cuộc đối đầu đáng chú ý. Điều này giúp giải đấu tiếp cận đông đảo khán giả hơn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của môn ném đĩa đến cộng đồng yêu thể thao.

Điểm nhấn trong ngày thi đấu đầu tiên là lễ khai mạc và màn diễu hành của các đội tuyển. Hơn 200 VĐV cùng xuất hiện trong màu áo đại diện quốc gia và câu lạc bộ của mình, tạo nên bức tranh đa sắc màu về tinh thần giao lưu quốc tế thông qua thể thao.

Lan tỏa tinh thần kết nối vượt biên giới

Không dừng lại ở yếu tố chuyên môn, TOUC 2026 là một lễ hội thể thao cộng đồng với hàng loạt hoạt động giao lưu được tổ chức xuyên suốt ba ngày diễn ra sự kiện.

Những cuộc tranh tài hấp dẫn diễn ra trên tinh thần giao lưu và gắn kết.

Sau những trận đấu mở màn, các đội tiếp tục bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt của vòng bảng trong ngày thi đấu thứ hai. Đây là thời điểm các ứng viên vô địch bộc lộ sức mạnh, đồng thời cũng chứng kiến nhiều bất ngờ đến từ những đội bóng trẻ và giàu khát vọng.

Ngoài sân đấu, các VĐV còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm thi đấu và kết nối với những người cùng đam mê đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chính những khoảnh khắc bên lề ấy đã tạo nên giá trị riêng của TOUC, nơi tinh thần thể thao được thể hiện thông qua sự tôn trọng, sẻ chia và tình bạn quốc tế.

Cuộc chơi mang lại những câu chuyện truyền cảm hứng và một không gian giao lưu thể thao quốc tế sôi động.

Ngày thi đấu cuối cùng diễn ra vào 7-6 với các trận đấu quyết định nhằm xác định những đội bóng xuất sắc nhất giải. Bầu không khí cạnh tranh được đẩy lên cao khi các đội bước vào cuộc đua giành chức vô địch và những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

Sau khi hoàn tất các nội dung thi đấu, vận động viên tham gia hoạt động Jersey Trading – nét văn hóa quen thuộc tại nhiều giải thể thao quốc tế. Những chiếc áo đấu được trao đổi giữa các đội trở thành món quà lưu niệm mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho tình hữu nghị và sự gắn kết giữa các cộng đồng thể thao.

Môn ném đĩa có sức hút ngày càng lớn của cộng đồng ném đĩa tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Giải đấu khép lại bằng lễ trao giải, nơi các tập thể và cá nhân xuất sắc được tôn vinh sau ba ngày tranh tài sôi nổi. Thành công của TOUC 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của môn ném đĩa tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để TP.HCM tiếp tục trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế trong tương lai.