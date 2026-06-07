Thái Sơn Nam TP.HCM mở cuộc săn ‘ngọc thô’ lớn nhất năm 07/06/2026 13:37

(PLO)- Sáng 7-6 tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM chính thức khởi động chương trình tuyển chọn tài năng trẻ năm 2026, mở ra cơ hội hiếm có cho hàng ngàn cầu thủ nhí trên cả nước nuôi dưỡng giấc mơ trở thành vận động viên futsal chuyên nghiệp.

Sức hút của đợt tuyển sinh năm nay của Thái Sơn Nam TP.HCM vượt xa kỳ vọng khi ghi nhận tổng cộng 2.781 thí sinh đăng ký tham gia ở cả ba khu vực tuyển chọn.

Trong đó, điểm tuyển sinh tại TP.HCM thu hút 2.068 thí sinh, khu vực Đắk Lắk có 652 em đăng ký, còn đợt tuyển quân dành cho đội nữ nhận được 61 hồ sơ. Đây được xem là một trong những mùa tuyển sinh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của lò đào tạo futsal hàng đầu Việt Nam.

Tại Buôn Ma Thuột, nơi mở màn chiến dịch tuyển chọn, hơn 620 thí sinh đã bước vào các bài kiểm tra chuyên môn dưới sự theo dõi của ban huấn luyện. Dù số lượng đăng ký rất đông, CLB dự kiến chỉ chọn khoảng 10 gương mặt nổi bật nhất ở khu vực này để tiếp tục chương trình đào tạo.

Chuyên gia Luis Fonseca, trưởng ban tuyển chọn "ngọc thô" cho futsal Thái Sơn Nam.

Theo kế hoạch, vòng tuyển sinh tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14-6 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM), trước khi chương trình tuyển chọn dành cho nữ được tổ chức vào ngày 15-6. Đối tượng tuyển sinh nam là các vận động viên sinh năm 2011 và 2012, trong khi đội nữ hướng đến nhóm tuổi từ 17 đến 22.

Một điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là sự xuất hiện của ông Luis Fonseca trong vai trò trưởng ban tuyển chọn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sở hữu nhiều năm kinh nghiệm đào tạo trẻ và từng làm việc tại các CLB ở Kuwait, Malaysia cùng nhiều nền futsal phát triển khác. Sự góp mặt của chuyên gia châu Âu được kỳ vọng sẽ giúp quá trình tuyển trạch diễn ra chuyên nghiệp và sát với các tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, việc vượt qua vòng sơ tuyển vẫn chưa đồng nghĩa với chiếc vé chính thức gia nhập CLB Thái Sơn Nam TPHCM. Những ứng viên được đánh giá cao sẽ tiếp tục trải qua một tuần tập thử, sinh hoạt tập trung và làm quen với môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Sau giai đoạn này, ban huấn luyện mới đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách học viên được giữ lại.

Tuyển thủ Châu Đoàn Phát có mặt tại các điểm tuyển sinh truyền cảm hứng cho cầu thủ nhí.

Theo ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Giám đốc Kỹ thuật CLB futsal Thái Sơn Nam TP.HCM, ngoài kỹ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng, yếu tố thể hình cũng được đặc biệt chú trọng. Qua đánh giá ban đầu tại Đắk Lắk, nhiều thí sinh để lại ấn tượng nhờ khả năng xử lý bóng tốt, sự tự tin trong thi đấu cùng nền tảng thể chất nổi bật. Điều đó cho thấy phong trào futsal trẻ tại khu vực Tây Nguyên đang có những bước phát triển đáng khích lệ.

Sau hơn một thập kỷ xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, Thái Sơn Nam TP.HCM đã trở thành cái nôi sản sinh nhiều tuyển thủ quốc gia từng chinh chiến ở World Cup Futsal, giải châu Á, SEA Games và các đấu trường khu vực. Mùa tuyển sinh năm 2026 vì thế được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho thế hệ kế cận của futsal Việt Nam.

Đặc biệt, các tuyển thủ nổi tiếng như Phạm Đức Hòa, Hồ Văn Ý và Châu Đoàn Phát sẽ trực tiếp góp mặt tại các buổi tuyển sinh để giao lưu, truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho những tài năng trẻ đang nuôi dưỡng giấc mơ vươn tới đỉnh cao futsal Việt Nam.