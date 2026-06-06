Khoảng 500 người tham gia lễ phát động học bơi phòng, chống đuối nước tại TP.HCM 06/06/2026 12:09

Ngày 6-6, UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và Ngày Olympic trẻ em năm 2026, thu hút khoảng 500 người tham dự.

Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: TRẦN MINH

Video: Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và Ngày Olympic trẻ em năm 2026.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, cho biết hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của bơi lội đối với sức khỏe và an toàn cá nhân, đặc biệt là trong việc phòng ngừa tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Theo ông Lâm, bơi lội không chỉ giúp rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe mà còn là kỹ năng thiết yếu để bảo vệ tính mạng trong môi trường nước. Vì vậy, địa phương khuyến khích người dân, nhất là trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên, tích cực tham gia học bơi và rèn luyện kỹ năng an toàn dưới nước.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Lâm cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hồ bơi và điều kiện phục vụ tập luyện; đồng thời đề nghị phụ huynh, giáo viên chủ động đưa trẻ tham gia các lớp học bơi để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và khả năng hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Ngoài lễ phát động, UBND phường Trung Mỹ Tây còn phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 12 tổ chức tập huấn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu ban đầu trong môi trường nước cho khoảng 371 cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên, hội viên và đại diện các khu phố.

Khoảng 500 người tham gia lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước. Ảnh: TRẦN MINH

Em Trịnh Hữu Hoàng Minh chia sẻ: "Tham gia chương trình, em nhận thấy việc học bơi rất cần thiết đối với em. Việc này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, bơi lội, mà còn trang bị cho chúng em những kỹ năng quan trọng để xử lý các tình huống nguy hiểm khi tiếp xúc với môi trường nước.

Thông qua các hoạt động hôm nay, em hiểu thêm về cách phòng, chống đuối nước và sẽ chia sẻ những kiến thức này với bạn bè, người thân để cùng nhau bảo vệ bản thân, nhất là trong dịp hè".

Em Trịnh Hữu Hoàng Minh. Ảnh: TRẦN MINH

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 và chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn TP.HCM.

Lễ phát động không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, nhất là trong dịp hè - thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích liên quan đến môi trường nước.