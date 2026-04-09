Tỉ lệ học sinh tiểu học biết bơi tại TP.HCM chỉ chiếm 24,66% 09/04/2026 15:35

(PLO)- Tại TP.HCM, tỉ lệ học sinh bậc THPT biết bơi là 58,01%, học sinh THCS là 54,27%, học sinh tiểu học thấp nhất với 24,66%.

Thông tin trên được đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM vào ngày 9-4.

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT TP.HCM đã xin ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ hoạt động dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Toàn cảnh buổi làm việc của Sở GD&ĐT TP.HCM với Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chuyên viên Phòng Học sinh sinh viên, Sở GD&ĐT TP cho biết toàn TP.HCM hiện nay có 1606 trường học nhưng chỉ có 182 bể bơi ở 3 cấp học. Trong đó, tiểu học có 91 bể bơi (70 công lập và 21 tư thục); THCS có 30 bể bơi (18 công lập và 12 tư thục); THPT có 61 bể bơi (18 công lập và 43 tư thục); khối giáo dục thường xuyên chưa có bể bơi nào.

Về tỉ lệ học sinh biết bơi, hiện chưa có số liệu tổng hợp chung toàn thành phố. Theo thống kê từng cấp học, trong đó tiểu học là thấp nhất.

Trong những năm qua, TP.HCM đã quan tâm chỉ đạo triển khai các hoạt động dạy bơi an toàn cho học sinh, tổ chức từng bước đầu tư bể bơi trong các trường phổ thông đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa. Tuy nhiên, việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng bể bơi trong trường gặp nhiều khó khăn do chưa có quy định thống nhất ở cấp thành phố về mức học phí, các khoản thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ học phí. Vì thế, Sở GD&ĐT đã dự thảo nghị quyết với các nhóm nội dung chính.

Hồ bơi tại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Hoà. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thứ nhất là quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho việc quản lý, khai thác và sử dụng hồ bơi phục vụ dạy bơi an toàn và phòng, chống đuối nước. Theo đó, chính sách hỗ trợ dự kiến áp dụng cho các trường có hồ bơi trong khuôn viên. Hồ bơi được chia thành hai loại theo quy định của ngành văn hóa - thể thao và du lịch, gồm hồ bơi đạt chuẩn và hồ bơi không đạt chuẩn hoặc quy mô nhỏ hơn, tương ứng với hai mức hỗ trợ khác nhau.

Thứ hai là quy định về mức thu học phí đối với chương trình dạy bơi. Sở đề xuất mức thu: 700.000 đồng đối với tiểu học, 650.000 đồng đối với THCS và 600.000 đồng đối với THPT. Lý do là việc dạy bơi cho học sinh nhỏ tuổi khó hơn, đòi hỏi nhiều nhân lực nên chi phí cao hơn.

Thứ ba là các khoản thu dịch vụ liên quan đến việc sử dụng hồ bơi. Ngoài việc hỗ trợ vận hành hồ bơi trong trường học, còn phát sinh các khoản như phụ huynh sử dụng, chi phí thuê mướn... Tuy nhiên, đối với các trường công lập, các khoản thu này không đáng kể do chủ yếu phục vụ học sinh, trang thiết bị được đầu tư dùng chung.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu của Ban Văn hóa - Xã hội đã bày tỏ ý kiến về vấn đề trên. Cụ thể, có đại biểu cho biết có địa phương sau sắp xếp hành chính chỉ còn một hồ bơi duy nhất phục vụ cho hàng chục trường học, thậm chí hiện đã tạm dừng hoạt động, gây khó khăn cho việc triển khai dạy bơi. Do đó, thiết nghĩ cần có chính sách hỗ trợ đối với những khu vực không có điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như xem xét việc đầu tư hồ bơi trong quy hoạch trường học mới để tăng tỉ lệ phổ cập bơi.

Một số đại biểu cũng băn khoăn về tính khả thi khi hiện chỉ khoảng 7% trường học có hồ bơi. Nếu triển khai chính sách nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì hiệu quả sẽ không cao. Do đó, cần tính toán phương án phù hợp như tổ chức theo cụm trường, hỗ trợ chi phí di chuyển hoặc hợp tác với các đơn vị xã hội hóa.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội khẳng định rất cần phổ cập bơi, phải tăng tỉ lệ học sinh TP biết bơi.

Chính sách trên cần có sự tính toán và xem xét kỹ. Có thể hỗ trợ trực tiếp học phí dạy bơi cho học sinh, tiết kiệm hơn so với phương án đầu tư xây dựng hồ bơi trong trường học.

Hơn nữa, hiện nay có rất nhiều đơn vị xã hội hóa bể bơi, ngành giáo dục có thể nghiên cứu mô hình hồ bơi lắp ráp để tiết kiệm chi phí và triển khai nhanh.

Vì thế, ông Bình đề nghị Sở GD&ĐT cần rà soát lại cơ sở pháp lý, tên gọi nghị quyết, cơ chế thu – chi và phương thức triển khai, đảm bảo phù hợp thực tiễn, tránh phát sinh vướng mắc liên quan đến tài sản công và đảm bảo chính sách khi ban hành có thể thực hiện hiệu quả.