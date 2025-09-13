TP.HCM tổ chức dạy bơi miễn phí, người dân rủ nhau đi học 13/09/2025 06:00

(PLO)- Từ người già đến bạn trẻ, ai cũng háo hức xuống hồ trong lớp bơi miễn phí ở TP.HCM. Nơi đây, mỗi nhịp thở dưới nước là một bước vượt qua nỗi sợ và tìm thấy niềm vui mới.

Tiếng nước vỗ lách tách, tiếng còi huấn luyện viên vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng hò reo khích lệ… Không khí sôi nổi ấy đang diễn ra mỗi buổi trưa tại hồ bơi Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM (cơ sở Yết Kiêu), nơi một lớp học đặc biệt được mở ra – không thu phí, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần quyết tâm học bơi.

Lớp bơi miễn phí cho tất cả người dân tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM.

Học bơi để vượt qua nỗi sợ

Trong hàng chục học viên đang tập bơi, bà Nguyễn Thị Kim Thuỷ (ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM) đang kiên nhẫn tập từng nhịp thở dưới nước để vượt qua nỗi sợ từ thuở nhỏ.

“Trước giờ tôi rất sợ nước, càng lớn tuổi thì lại càng khó khắc phục. Nhưng khi nghe tôi đăng ký đi học bơi, con cái trong nhà rất phấn khởi. Vừa có thêm kỹ năng để đi du lịch hay vui chơi mà không lo sợ, vừa rèn luyện sức khỏe” - bà Thuỷ nói.

Học viên sẽ bắt đầu với kỹ năng bơi ếch – động tác nền tảng giúp học viên có thể tự bơi.

Ngay bên cạnh, bà Ngô Hồng Mường (cũng là cư dân phường Bàn Cờ) cho biết đây là lần đầu tiên bà mạnh dạn xuống hồ. Dù còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, bà dần cảm thấy yên tâm hơn và tin rằng mình sẽ sớm biết bơi.

Tuyết Nghi và Hoài Thương cùng nhau học bơi.

Không chỉ thu hút người lớn tuổi, lớp học còn là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ. Đôi bạn Tuyết Nghi và Hoài Thương (24 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM) vừa ngượng nghịu, vừa háo hức khi lần đầu tập động tác nổi trên mặt nước.

Cả hai chia sẻ, lớp bơi miễn phí không chỉ giúp họ rèn luyện thể lực mà còn mang lại sự an tâm cho bản thân và gia đình trong những tình huống bất ngờ.

Phổ cập bơi lội miễn phí cho cộng đồng

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và mong muốn phổ cập kỹ năng bơi lội cho cộng đồng, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM đã triển khai chương trình dạy bơi miễn phí.

Ông Chung Tấn Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP HCM, cho biết mục tiêu của chương trình, trước hết là thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM mỗi người dân đều có quyền được tập luyện và hưởng thụ một môn thể thao miễn phí.

"Các trung tâm khác có thể triển khai ở nhiều môn, còn riêng Trung tâm Thể thao dưới nước thì chọn bơi lội với những ý nghĩa riêng góp phần phòng chống đuối nước và nâng cao sức khỏe" - ông Phong nói.

Đa phần học viên đều hào hứng.

Theo ông Phong, phổ cập bơi chủ yếu tập trung cho học sinh phổ thông. Lần này, trung tâm mong muốn mở rộng đến người lớn, thậm chí cả người cao tuổi, những đối tượng ít có cơ hội tiếp cận với bơi lội trước đây.

Học viên chăm chú học những kĩ năng cơ bản thích nghi với nước.



“Chúng tôi mong muốn giúp họ vượt qua sự ngại ngùng, dù đã lớn tuổi vẫn có thể bắt đầu học bơi, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thay đổi tư duy rằng bơi lội là môn thể thao thiết yếu và gắn liền với kỹ năng sinh tồn. Khi người lớn có ý thức, họ sẽ tạo tấm gương để con cháu trong gia đình cùng tham gia bơi lội” - ông Phong chia sẻ.

Trực tiếp tham gia giảng dạy, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM, cho biết khóa học sẽ bắt đầu với kỹ năng bơi ếch, động tác nền tảng giúp học viên có thể tự bơi.

Huấn luyện viên sẽ linh hoạt trong phương pháp hướng dẫn để phù hợp với từng học viên.

Song song đó, học viên còn được rèn luyện kỹ năng đứng nước và kỹ năng an toàn khi bơi để biết cách xử lý nếu gặp tình huống đuối sức dưới nước.

Theo bà Oanh, tâm lý mỗi người khi học bơi rất khác nhau, vì vậy huấn luyện viên sẽ linh hoạt trong phương pháp hướng dẫn, những người còn e dè sẽ được hỗ trợ và kèm cặp kỹ hơn, trong khi những học viên tự tin có thể đi thẳng vào các kỹ thuật nâng cao.

Khóa học gồm 10 buổi, mang tính cộng đồng và giới thiệu. Sau khi hoàn thành, học viên sẽ thành thạo những kỹ năng cơ bản như thở dưới nước, nổi trên mặt nước và bơi ếch. Trung tâm dự kiến sẽ duy trì hoạt động này thường xuyên hằng năm.