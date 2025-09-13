TP.HCM tổ chức dạy bơi miễn phí, người dân rủ nhau đi học

Tiếng nước vỗ lách tách, tiếng còi huấn luyện viên vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng hò reo khích lệ… Không khí sôi nổi ấy đang diễn ra mỗi buổi trưa tại hồ bơi Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM (cơ sở Yết Kiêu), nơi một lớp học đặc biệt được mở ra – không thu phí, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần quyết tâm học bơi.
Học bơi để vượt qua nỗi sợ
Trong hàng chục học viên đang tập bơi, bà Nguyễn Thị Kim Thuỷ (ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM) đang kiên nhẫn tập từng nhịp thở dưới nước để vượt qua nỗi sợ từ thuở nhỏ.
“Trước giờ tôi rất sợ nước, càng lớn tuổi thì lại càng khó khắc phục. Nhưng khi nghe tôi đăng ký đi học bơi, con cái trong nhà rất phấn khởi. Vừa có thêm kỹ năng để đi du lịch hay vui chơi mà không lo sợ, vừa rèn luyện sức khỏe” - bà Thuỷ nói.
Ngay bên cạnh, bà Ngô Hồng Mường (cũng là cư dân phường Bàn Cờ) cho biết đây là lần đầu tiên bà mạnh dạn xuống hồ. Dù còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, bà dần cảm thấy yên tâm hơn và tin rằng mình sẽ sớm biết bơi.
Không chỉ thu hút người lớn tuổi, lớp học còn là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ. Đôi bạn Tuyết Nghi và Hoài Thương (24 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM) vừa ngượng nghịu, vừa háo hức khi lần đầu tập động tác nổi trên mặt nước.
Cả hai chia sẻ, lớp bơi miễn phí không chỉ giúp họ rèn luyện thể lực mà còn mang lại sự an tâm cho bản thân và gia đình trong những tình huống bất ngờ.
Phổ cập bơi lội miễn phí cho cộng đồng
Xuất phát từ nhu cầu thực tế và mong muốn phổ cập kỹ năng bơi lội cho cộng đồng, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM đã triển khai chương trình dạy bơi miễn phí.
Ông Chung Tấn Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP HCM, cho biết mục tiêu của chương trình, trước hết là thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM mỗi người dân đều có quyền được tập luyện và hưởng thụ một môn thể thao miễn phí.
"Các trung tâm khác có thể triển khai ở nhiều môn, còn riêng Trung tâm Thể thao dưới nước thì chọn bơi lội với những ý nghĩa riêng góp phần phòng chống đuối nước và nâng cao sức khỏe" - ông Phong nói.
Theo ông Phong, phổ cập bơi chủ yếu tập trung cho học sinh phổ thông. Lần này, trung tâm mong muốn mở rộng đến người lớn, thậm chí cả người cao tuổi, những đối tượng ít có cơ hội tiếp cận với bơi lội trước đây.
“Chúng tôi mong muốn giúp họ vượt qua sự ngại ngùng, dù đã lớn tuổi vẫn có thể bắt đầu học bơi, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thay đổi tư duy rằng bơi lội là môn thể thao thiết yếu và gắn liền với kỹ năng sinh tồn. Khi người lớn có ý thức, họ sẽ tạo tấm gương để con cháu trong gia đình cùng tham gia bơi lội” - ông Phong chia sẻ.
Trực tiếp tham gia giảng dạy, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM, cho biết khóa học sẽ bắt đầu với kỹ năng bơi ếch, động tác nền tảng giúp học viên có thể tự bơi.
Song song đó, học viên còn được rèn luyện kỹ năng đứng nước và kỹ năng an toàn khi bơi để biết cách xử lý nếu gặp tình huống đuối sức dưới nước.
Theo bà Oanh, tâm lý mỗi người khi học bơi rất khác nhau, vì vậy huấn luyện viên sẽ linh hoạt trong phương pháp hướng dẫn, những người còn e dè sẽ được hỗ trợ và kèm cặp kỹ hơn, trong khi những học viên tự tin có thể đi thẳng vào các kỹ thuật nâng cao.
Khóa học gồm 10 buổi, mang tính cộng đồng và giới thiệu. Sau khi hoàn thành, học viên sẽ thành thạo những kỹ năng cơ bản như thở dưới nước, nổi trên mặt nước và bơi ếch. Trung tâm dự kiến sẽ duy trì hoạt động này thường xuyên hằng năm.
Lớp học bởi luôn đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp
Theo kế hoạch, Trung tâm Thể thao dưới nước đã chia khóa học bơi làm 3 đợt.
Đợt 1, sẽ bắt đầu từ ngày 20-5 đến 19-6, thời gian học từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút, vào ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Thời gian đăng ký kéo dài từ ngày 12-5 đến ngày khai giảng. Đợt 2, dự kiến bắt đầu từ ngày 9-9 đến 14-10, thời gian học từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, vào hai ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Thời gian đăng ký từ ngày 18-8 đến ngày khai giảng. Đợt 3, dự kiến bắt đầu từ ngày 4-11 đến 4-12, học cùng khung giờ và ngày học với đợt 2. Thời gian đăng ký từ ngày 10-10 đến ngày khai giảng.
Lớp học diễn ra vào thứ ba và thứ năm hàng tuần từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 . Người dân chỉ cần theo dõi thông báo của Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM trên Website hoặc Fanpage, rồi đến trực tiếp trung tâm để ghi danh. Lớp học mở cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính.
Toàn bộ huấn luyện viên đứng lớp đều là viên chức của trung tâm, được phân công chính thức, nên chất lượng và tính chuyên nghiệp luôn được đảm bảo.