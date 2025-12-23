Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI 23/12/2025 14:20

Ngày 23-12, tại Hội nghị giao ban báo chí, bà Đỗ Thúy Phượng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ), đã thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Theo bà Đỗ Thúy Phượng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI mang chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Đại hội dự kiến có tổng cộng 2.223 đại biểu tham dự, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức, được tổ chức thành 105 đoàn đại biểu.

Đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nhỏ tuổi nhất là năm đại biểu 11 tuổi.

Trong số các đại biểu chính thức có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay có 139 người, trong đó có 21 cá nhân.

Đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay có 86 người.

Đại hội còn có 36 đại biểu là cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam.

Bên cạnh đó, có 138 đại biểu tiêu biểu đại diện cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực như thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng.

Lực lượng đông đảo nhất tại Đại hội là 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là những người trực tiếp lao động, sản xuất trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, chiếm hơn 65% tổng số đại biểu chính thức.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2012-2025, đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Qua đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong năm năm tới.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động trọng điểm như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội vào tối 26-12.

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội Thi đua; triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế – xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; các chương trình giao lưu điển hình tiên tiến và hoạt động tôn vinh, khen thưởng Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.