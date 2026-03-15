Thùng phiếu lưu động đến với những cử tri đặc biệt ở TP.HCM

Sáng 15-3, từ 7 giờ, hơn 5.000 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt mở cửa, đón cử tri đến thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo thống kê, toàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử trong đợt này. Cùng với đông đảo người dân, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chức sắc tôn giáo cũng đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ở nhiều nơi còn có những thùng phiếu lưu động được mang đến tận nhà cử tri lớn tuổi, bệnh nặng hoặc đến các viện dưỡng lão, để những người không thể đi lại vẫn trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình.
Tại phường Bình Phú, tính đến 18 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt khoảng 98%.
Để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho biết địa phương đã chuẩn bị các tổ bầu cử lưu động phục vụ những trường hợp già yếu, bệnh nặng không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.
Các thành viên tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri tự tay thực hiện quyền bầu cử.
“Chúng tôi mong muốn mọi cử tri đều có cơ hội tham gia bầu cử. Dù không thể đến điểm bỏ phiếu, lá phiếu của họ vẫn được trân trọng như bất kỳ cử tri nào khác” - ông Thắng chia sẻ.
Trong khi đó, tại phường Linh Xuân, cán bộ của điểm bầu cử số 7 đã mang thùng phiếu lưu động đến Viện dưỡng lão Tâm An để phục vụ 35 người cao tuổi đang sinh sống tại đây.
Viện dưỡng lão hiện chăm sóc hơn 50 cụ ông, cụ bà. Nhiều người tuổi cao, mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp hoặc hạn chế vận động sau tai biến nên không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.
Tại đây, cụ Lê Thiệu Cơ (90 tuổi) là một trong những cử tri lớn tuổi tại viện dưỡng lão, vẫn cố gắng tự tay bỏ lá phiếu vào thùng.
Cụ cho biết rất phấn khởi dù chân yếu, không thể ra ngoài, các cán bộ vẫn mang thùng phiếu đến tận nơi để cụ thực hiện quyền bầu cử. Theo cụ, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, cụ cảm thấy mình vẫn còn góp một phần nhỏ cho tương lai của con cháu.
Tại xã Bình Chánh, tổ bầu cử số 8 cũng mang thùng phiếu lưu động đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảnh để Mẹ thực hiện quyền bầu cử.
Ngoài ra, nhiều tổ bầu cử khác cũng đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà những cử tri lớn tuổi hoặc sức khỏe yếu nhằm bảo đảm không ai bỏ lỡ quyền công dân trong ngày bầu cử.