Thùng phiếu lưu động đến với những cử tri đặc biệt ở TP.HCM 15/03/2026 20:35

(PLO)- Trong ngày bầu cử, nhiều thùng phiếu lưu động được mang đến viện dưỡng lão và nhà của cử tri lớn tuổi, giúp họ trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình.

Sáng 15-3, từ 7 giờ, hơn 5.000 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt mở cửa, đón cử tri đến thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thống kê, toàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử trong đợt này. Cùng với đông đảo người dân, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chức sắc tôn giáo cũng đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ở nhiều nơi còn có những thùng phiếu lưu động được mang đến tận nhà cử tri lớn tuổi, bệnh nặng hoặc đến các viện dưỡng lão, để những người không thể đi lại vẫn trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình.

Thùng phiếu lưu động được lực lượng, nhân viên phường Bình Phú đem đến nhà các cử tri cao tuổi. Ảnh: HẢI NHI

Tại phường Bình Phú, tính đến 18 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt khoảng 98%.

Để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho biết địa phương đã chuẩn bị các tổ bầu cử lưu động phục vụ những trường hợp già yếu, bệnh nặng không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Ngoài thùng phiếu, địa phương còn bố trí tư liệu về các ứng cử viên để các cử tri lớn tuổi thực hiện quyền của mình. Ảnh: HẢI NHI

Các thành viên tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri tự tay thực hiện quyền bầu cử.

“Chúng tôi mong muốn mọi cử tri đều có cơ hội tham gia bầu cử. Dù không thể đến điểm bỏ phiếu, lá phiếu của họ vẫn được trân trọng như bất kỳ cử tri nào khác” - ông Thắng chia sẻ.

Trong khi đó, tại phường Linh Xuân, cán bộ của điểm bầu cử số 7 đã mang thùng phiếu lưu động đến Viện dưỡng lão Tâm An để phục vụ 35 người cao tuổi đang sinh sống tại đây.

Cử tri cao tuổi bỏ phiếu trực tiếp tại nhà. Ảnh: HẢI NHI



Cử tri lớn tuổi tự tay bỏ phiếu vào thùng phiếu lưu động được mang đến tận nhà. Ảnh: HẢI NHI

Viện dưỡng lão hiện chăm sóc hơn 50 cụ ông, cụ bà. Nhiều người tuổi cao, mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp hoặc hạn chế vận động sau tai biến nên không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Tại phường Linh Xuân, cán bộ của điểm bầu cử số 7 đã mang thùng phiếu lưu động đến Viện dưỡng lão Tâm An để các cử tri bỏ phiếu. Ảnh: PHẠM HẢI



Tại đây, cụ Lê Thiệu Cơ (90 tuổi) là một trong những cử tri lớn tuổi tại viện dưỡng lão, vẫn cố gắng tự tay bỏ lá phiếu vào thùng.

Cụ cho biết rất phấn khởi dù chân yếu, không thể ra ngoài, các cán bộ vẫn mang thùng phiếu đến tận nơi để cụ thực hiện quyền bầu cử. Theo cụ, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, cụ cảm thấy mình vẫn còn góp một phần nhỏ cho tương lai của con cháu.

Cụ Lê Thiệu Cơ (90 tuổi) bỏ phiếu bầu cử tại Viện Dưỡng lão Tâm An. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại xã Bình Chánh, tổ bầu cử số 8 cũng mang thùng phiếu lưu động đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cảnh để Mẹ thực hiện quyền bầu cử.

Các cử tri tại viện dưỡng lão tìm hiểu tư liệu ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, nhiều tổ bầu cử khác cũng đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà những cử tri lớn tuổi hoặc sức khỏe yếu nhằm bảo đảm không ai bỏ lỡ quyền công dân trong ngày bầu cử.