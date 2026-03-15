Có những niềm vui đong đầy trong lá phiếu của cử tri TP.HCM 15/03/2026 11:51

(PLO)- Trong số những cử tri TP.HCM đi bầu tại điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa, có những cụ già dù đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến vì "sợ phiền các cháu" mang thùng phiếu tận nhà.

Sáng nay (15-3), cùng với hàng triệu cử tri cả nước, cử tri TP.HCM đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân thiêng liêng.

Không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân tại phường Xuân Hòa. Ảnh: LÊ THOA

Trong không khí của ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chúng tôi đã kịp ghi nhận lại những câu chuyện xúc động về những thế hệ đi bầu cử. Đó có thể là những cụ già ngồi xe ôm đến tận nơi bỏ phiếu chỉ vì "sợ phiền các cháu" phải mang thùng phiếu đến tận nhà. Hay những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau đi bầu trong niềm vui khó tả.

“Sợ phiền các cháu…”

Tại điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa (TP.HCM), công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh các hòm phiếu cố định, tổ bầu cử còn bố trí thùng phiếu di động để đến tận nhà phục vụ những cử tri già yếu, khó khăn trong việc đi lại.

Cụ Nguyễn Thị Liễu (85 tuổi) bỏ phiếu ngay tại phòng bảo vệ trước điểm bầu cử số 2. Ảnh: LÊ THOA

Thế nhưng, nhiều cụ ông, cụ bà vẫn mến cái không khí rộn ràng của “ngày hội toàn dân” mà cố gắng tự mình đến Trường mầm non tuổi thơ 7 để bỏ phiếu.

Từ sáng sớm, cụ Nguyễn Thị Liễu (85 tuổi) đã nhờ một người chạy xe ôm đưa đến điểm bầu cử. Do từng bị ngã nhiều lần, đôi chân cụ đã yếu, việc đi lại vô cùng khó khăn. Ngay khi xe vừa dừng trước cổng, ông Lê Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2, đã nhanh chóng chạy lại, ân cần bế cụ vào khu vực ưu tiên tại phòng bảo vệ.

Cụ Liễu dù khó đi lại nhưng cố gắng đến điểm bầu cử. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, các thành viên tổ bầu cử đã mang phiếu và thùng phiếu đến tận tay để cụ thực hiện quyền công dân của mình. Sau khi hoàn thành, các thanh niên tình nguyện lại tiếp tục bế cụ lên xe để về nhà trong sự xúc động của những người chứng kiến.

Cụ Liễu mỉm cười chia sẻ: “Mấy cháu ở phường có dặn tôi cứ ở nhà sẽ có người mang thùng phiếu đến, nhưng tôi từ chối vì sợ làm phiền các cháu quá. Sáng nay tôi cứ ngồi cửa ngóng xem có ai đi qua để nhờ chở đi. Đến đây thấy vui quá, tôi đi bầu nhiều lần rồi nhưng lần này là vui nhất”.

Cụ cũng gửi gắm kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là những người đại biểu tốt của dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Nhiều cụ già lớn tuổi vẫn háo hức tự mình đến ngày hội. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Thế Linh (63 tuổi), cũng gặp cảnh đi lại khó khăn do gặp tai nạn giao thông nhưng vẫn tự mình đến điểm bầu cử. Ông bày tỏ: Nhà neo đơn có mỗi mình tôi, để các cháu các em đến tôi cũng sợ phiền. Hơn nữa, tôi muốn tự mình đến để cảm nhận không khí đông vui, sôi động của ngày hội toàn dân.

Lực lượng đoàn viên thanh niên trực sẵn để hỗ trợ những người lớn tuổi. Ảnh: LÊ THOA

Ngày hội của các gia đình nhiều thế hệ

Không chỉ có những cử tri cao tuổi, ngày hội bầu cử tại phường Xuân Hòa còn ghi nhận những hình ảnh đẹp về các gia đình nhiều thế hệ cùng nhau đi thực hiện nghĩa vụ công dân.

Gia đình 3 thế hệ của cụ Mai Thị Lĩnh tại điểm bầu cử. Ảnh: LÊ THOA

Cụ Mai Thị Lĩnh (87 tuổi) rạng rỡ trong ngày vui khi đi cùng con và cháu gái. Với cụ, đây là kỳ bầu cử đáng nhớ nhất bởi cả ba thế hệ trong nhà cùng chung một niềm tin gửi gắm vào lá phiếu.

“Điều này vui không gì bằng. Tôi dặn cháu gái phải nghiên cứu thật kỹ tiểu sử, chương trình hành động của từng người để chọn đúng người tài đức” - cụ Lĩnh tâm sự.

Gia đình cụ Lĩnh được ưu tiên bỏ phiếu nhanh. Ảnh: LÊ THOA

Với bạn Phạm Thị Thanh Thảo (20 tuổi) - cháu gái cụ Lĩnh, cảm xúc còn đặc biệt hơn khi điểm bỏ phiếu lại chính là ngôi trường mầm non đầu đời của mình. “Về lại nơi học chữ đầu tiên để thực hiện quyền công dân đầu tiên, em thấy hồi hộp và tự hào lắm” - Thảo xúc động nói.

Hình ảnh bé gái theo mẹ đi bầu khiến nhiều người khen ngợi. Ảnh: LÊ THOA

Chung nhịp đập ấy, bà Dương Thị Thu Cúc (40 tuổi) đã chọn bộ áo dài trang trọng nhất để cùng các con đi bầu. Bà xem đây là một buổi “ngoại khóa” đặc biệt về lòng yêu nước cho con trẻ. Bà hướng dẫn các con đọc kỹ quy trình bầu cử, nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi quyết định. "Tôi muốn các con thể hiện trách nhiệm và tình cảm qua lá phiếu của mình" - bà Cúc nói.

Gia đình bà Cúc đến điểm bầu cử. Ảnh: LÊ THOA

Đứng cạnh mẹ, bạn Đỗ Gia Huy (20 tuổi) không giấu được sự háo hức: “Lần đầu đi bầu nên em hồi hộp lắm. Những năm trước nhìn ông bà, ba mẹ đi bầu, em cứ tò mò mãi. Hôm nay, tự tay bỏ lá phiếu vào thùng, em mới cảm nhận rõ mình đã thực sự trưởng thành và có trách nhiệm với tương lai của đất nước”.

Cứ như thế, có những niềm vui đong đầy trong lá phiếu của cử tri TP.HCM. Những lá phiếu ấy không chỉ mang theo kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới thành công, mà còn là sợi dây kết nối bền chặt giữa các thế hệ người dân TP mang tên Bác, cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.