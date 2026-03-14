TP.HCM: Các điểm bỏ phiếu rực sắc đỏ, sẵn sàng cho ngày hội lớn 14/03/2026 08:00

(PLO)- Khắp các điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM rộn ràng, nhộn nhịp và đầy màu sắc khi được trang hoàng chuẩn bị cho ngày hội non sông.

Chỉ còn chưa đến 24 giờ nữa, cả nước sẽ bước vào ngày hội toàn dân – ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không khí rộn ràng trước các địa điểm bỏ phiếu tại TP.HCM trước ngày hội non sông. Ảnh: LÊ THOA

Hai ngày qua, khắp các điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM rộn ràng, nhộn nhịp khi được trang hoàng chuẩn bị cho ngày hội. Các thành viên tổ bầu cử tất bật hoàn tất những khâu cuối cùng, chờ đón thời khắc thiêng liêng.

Điểm bầu cử giống “rạp cưới”

Có mặt tại một con hẻm thuộc phường Bình Tân, TP.HCM, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một “rạp cưới” với rực rỡ cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Tổ bầu cử số 25, phường Bình Tân dựng hẳn "rạp cưới" trong ngày bầu cử toàn dân. Ảnh: TRỌNG TRÍ

Ông Nguyễn Trọng Trí, Bí thư Chi bộ khu phố 37, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25, phường Bình Tân cho biết do trụ sở khu phố nằm trong hẻm nên tổ bầu cử đã xin phép bà con dựng rạp ngay trên tuyến hẻm để tổ chức bầu cử. Người dân sẽ di chuyển bằng những lối đi khác vì khu vực này có rất nhiều tuyến hẻm thông nhau.

Không gian lộng lẫy sắc đỏ tại điểm bầu cử số 25, phường Bình Tân. Ảnh: TRỌNG TRÍ

Rạp dài đến 22m, bố trí bàn hướng dẫn, bàn phát phiếu, bàn đóng dấu đã bỏ phiếu để chào đón gần 2.500 cử tri. "Chúng tôi chuẩn bị 200 chiếc ghế, 10 cái bàn, bày biện nước, trà và bánh kẹo để bà con đến ngồi chơi, chuyện trò, tạo không khí ngày hội thực sự” – ông Trí bày tỏ.

Ông Nguyễn Trọng Trí, Bí thư Chi bộ khu phố 37, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25, sắp xếp điểm bầu cử của mình. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Trí, đến thời điểm này công tác chuẩn bị của tổ bầu cử số 25 đã đạt 100%. Bà con rất phấn khởi, nôn nao đến ngày 15-3 để được cầm lá phiếu chọn những người có đức, có tài phục vụ nhân dân.

Con hẻm nhỏ trước trụ sở khu phố bừng sáng khi rạp bắt đầu dựng lên. Ảnh: LÊ THOA

Tại điểm bầu cử số 18, phường Bình Tân, tổ bầu cử vừa chặt gọn những tán cây để treo dây cờ.

Ông Nguyễn Thế Hải, Bí thư Chi bộ khu phố 24, thành viên Tổ bầu cử số 18 cho biết mọi công tác chuẩn bị gần như hoàn thành. Dự kiến chiều nay, tổ bầu cử sẽ vận hành thử các khâu như rà soát danh sách, đối chiếu thẻ cử tri để các thành viên làm quen công việc.

Tổ bầu cử số 18 trang hoàng điểm bầu cử. Ảnh: LÊ THOA

“100% cử tri tại địa phương đã nhận được thẻ cử tri, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri rất vui tươi và đặt kỳ vọng vào các đại biểu tương lai” – ông Hải nói.

Theo ông, cử tri khu phố 24 nghiên cứu rất kỹ chương trình hành động của ứng cử viên từ Quốc hội đến cấp TP và phường. Bà con đặc biệt quan tâm đến những ứng cử viên có trình độ cao, kinh nghiệm nhiều.

Ông Nguyễn Thế Hải, Bí thư Chi bộ khu phố 24, thành viên Tổ bầu cử số 18, sắp xếp lại các vật trang trí. Ảnh: LÊ THOA

Với kinh nghiệm tham gia công tác bầu cử 4 nhiệm kỳ liền, ông Hải đề xuất chia thời gian bỏ phiếu theo từng cụm dân cư với từng khung giờ để tránh ùn ứ.

“Tôi cũng truyền đạt kinh nghiệm trong tổ bầu cử phải ăn mặc chỉnh tề, luôn giữ nụ cười khi tiếp xúc với cử tri” – ông Hải nói.

Bên trong điểm bầu cử số 18 được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: LÊ THOA

Bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân cho biết 36 khu vực bỏ phiếu đã sẵn sàng phục vụ 72.000 cử tri. Phường thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như băng rôn, pano, mạng xã hội và tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân (thứ hai từ phải sang) và bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân (thứ ba từ phải sang) kiểm tra các điểm bỏ phiếu.

“Chúng tôi mong bà con sắp xếp bầu cử đúng thời gian quy định, công tâm chọn lựa những người đủ đức đủ tài” – bà Nga gửi gắm.

Chuẩn bị thùng phiếu giúp dân bầu cử tại nhà

Tại trụ sở khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa, ông Nguyễn Khắc Mộc, Bí thư Chi bộ khu phố 19, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 12 tỏ ra hài lòng với dòng chữ “Kính chào quý cử tri!” ngay trước cửa.

Tổ bầu cử số 12, phường Tân Sơn Hòa với dòng chữ “Kính chào quý cử tri!” trước khu vực bầu cử. Ảnh: LÊ THOA

Ông Mộc nhìn nhận dòng chữ này thể hiện sự kính trọng đối với cử tri. Bên cạnh những thùng phiếu cố định, tổ bầu cử số 12 còn chuẩn bị thùng phiếu phụ để đưa đến tận nhà những cử tri lớn tuổi, đi lại khó khăn.

Bên cạnh 3 thùng phiếu chính, tổ bầu cử còn chuẩn bị thùng phiếu nhỏ để mang đến tận nhà người dân. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Mộc, khu vực bầu cử số 12 là vị trí có đông khách thập phương qua lại nên địa phương rất chú trọng trang hoàng. Ông cho biết ngay cả người nước ngoài cũng chia sẻ và ủng hộ cho hoạt động bầu cử tại địa phương.

Những công đoạn cuối tại tổ bầu cử số 12, phường Tân Sơn Hòa đã hoàn thành. Ảnh: LÊ THOA

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa cho biết phường đã tổ chức tuần lễ cao điểm tuyên truyền và Ngày hội toàn dân với chủ đề “Lá phiếu niềm tin – Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”.

Phường cũng hình thành đội hình “Đồng hành cử tri” để hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn đi bầu cử.

Phía trước điểm bầu cử rực rỡ cờ hoa. Ảnh: LÊ THOA

“Các thành viên của đội hình cũng xác định rõ tinh thần đồng hành cử tri, cùng nhau đi bầu cử nhằm hỗ trợ để mọi cử tri đều thực hiện trọn vẹn quyền bầu cử của mình” – bà Ngọc nói.

Diễn tập các tình huống sự cố

Tại phường An Lạc, không khí cũng rất sôi động. Bên trong điểm bầu cử số 1, các thành viên đang hoàn thiện những khâu cuối như dán danh sách ứng cử viên, lau chùi thùng phiếu.

Tổ bầu cử số 1, phường An Lạc trong quá trình trang trí. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Khu phố 2, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1, phường An Lạc cho biết địa bàn có nhiều người ở trọ nên tổ bầu cử rất quan tâm khảo sát nguyện vọng của cử tri tạm trú.

Phòng viết phiếu bầu tại điểm bầu cử số 1, phường An Lạc. Ảnh: LÊ THOA

Đáng mừng, trong công tác tuyên truyền, phường vận dụng chuyển đổi số, xây dựng chuyên trang thông tin bầu cử, cung cấp toàn bộ thông tin bầu cử sinh động, giúp công tác tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là cử tri trẻ có nhiều thuận lợi.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, kiểm tra công tác chuẩn bị của tổ bầu cử số 1. Ảnh: LÊ THOA

Bà Dương Thị Việt, Trưởng khu phố 77, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 41, phường An Lạc thông tin khi phát thẻ cử tri, đơn vị đều phát kèm tiểu sử và chương trình hành động để người dân nghiên cứu.

Tổ bầu cử số 3, phường An Lạc họp bàn công việc trước giờ G. Ảnh: LÊ THOA

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc cho biết đã đề nghị cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà để xác minh người thực tế cư trú. Đồng thời, phường thực hiện diễn tập các tình huống ứng phó sự cố từ mất điện, mưa bão đến cháy nổ.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường An Lạc, trao đổi với cử tri tại điểm bầu cử số 41. Ảnh: LÊ THOA

Về việc chọn địa điểm, tiêu chí là phải thuận lợi cho người dân, số lượng cử tri mỗi điểm vừa phải để đảm bảo hiệu quả bầu cử. Sáng 14-3, toàn phường sẽ thực hiện phong trào tổng vệ sinh để chào mừng ngày hội lớn.

Những chiếc loa phường di động giúp công tác tuyên truyền bầu cử tại phường An Lạc hiệu quả hơn. Ảnh: LÊ THOA

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phường An Lạc còn xây dựng thêm chuyên trang bầu cử với đầy đủ những thông tin mà cử tri cần. Đây cũng là nền tảng để người dân có thể gửi gắm ý kiến và trao đổi đến từng ứng cử viên.

Các công tác tất bật khiến điểm bỏ phiếu số 3, phường An Lạc lúc nào cũng nhộn nhịp. Ảnh: LÊ THOA

Phường cũng xây dựng các tuyến đường cờ, khu phố cờ để chào mừng ngày hội toàn dân.

Sáng nay (14-3), toàn bộ cán bộ, người dân phường An Lạc sẽ thực hiện phong trào “15 phút mỗi tuần vì TP văn minh, sạch đẹp”, tổ chức tổng vệ sinh toàn phường để chào mừng ngày bầu cử.