Bộ Công thương: Chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật liên quan sử dụng xăng sinh học 03/06/2026 20:05

Tại họp báo Chính phủ, chiều tối 3-6, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc kiểm soát chất lượng xăng E10 từ khâu pha trộn đến bán lẻ.

Kế hoạch kiểm tra được thực hiện nhiều hình thức

Liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng xăng nhiên liệu sinh học, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, có hai vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất là vấn đề chất lượng sản phẩm. Các loại xăng nhiên liệu sinh học phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ KH&CN ban hành. "Đây là yêu cầu bắt buộc. Đồng thời, cần ngăn chặn việc pha trộn không đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật", Thứ trưởng nói.

Thứ hai là công tác kiểm tra, kiểm soát. Việc này được thực hiện ở tất cả các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối, lưu thông cho đến hệ thống bán lẻ. Tất cả các khâu trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Người tiêu dùng khi sử dụng cũng cần phản ánh, đánh giá để góp phần hỗ trợ công tác kiểm tra, kiểm soát.

Với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, phối trộn, vận chuyển, kinh doanh và bán lẻ xăng nhiên liệu sinh học, trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chất lượng đã được quy định rõ trong pháp luật về kinh doanh xăng dầu cũng như pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên thông qua các lực lượng chức năng. Với Bộ Công Thương, lực lượng nòng cốt là Quản lý thị trường.

Ở địa phương có lực lượng quản lý thị trường địa phương, đồng thời có sự phối hợp của công an, Sở KH&CN, Sở Công Thương cùng các lực lượng chức năng liên quan.

"Tôi nhấn mạnh rằng, công tác kiểm tra được triển khai dưới nhiều hình thức, bao gồm kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra. Danh sách các đối tượng kiểm tra chưa được công bố nhằm bảo đảm tính bất ngờ và hiệu quả của hoạt động kiểm tra", Thứ trưởng nói.

Bộ Công thương cũng cho biết, việc kiểm tra, kiểm soát này không phải mới thực hiện. Từ năm 2018, khi xăng sinh học E5 được đưa ra thị trường, công tác kiểm tra đã được tiến hành thường xuyên, liên tục và sẽ tiếp tục duy trì nhằm bảo đảm chất lượng xăng sinh học đạt chuẩn.

Với các hành vi vi phạm, pháp luật hiện hành đã quy định rõ về thẩm quyền, phạm vi, mức độ và hình thức xử lý, bao gồm xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động và các biện pháp khác tùy theo mức độ vi phạm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương giải đáp nội dung liên quan đến xăng E10. Ảnh: VGP

Chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật do sử dụng xăng sinh học

Liên quan đến nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết quán triệt quan điểm rằng việc chuyển đổi sang sử dụng xăng nhiên liệu sinh học phải hướng tới lợi ích cao nhất của người tiêu dùng. Quyền lợi của người tiêu dùng luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách.

Để bảo vệ người tiêu dùng, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp nhận phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng nhiên liệu sinh học.

Trước hết, các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất xe, động cơ và thiết bị sử dụng xăng sinh học cần tăng cường cung cấp thông tin, trả lời phản ánh, kiến nghị và tư vấn kỹ thuật cho người tiêu dùng, bởi không phải ai cũng nắm rõ các vấn đề kỹ thuật liên quan.

Bộ Công Thương cho biết cũng đang xây dựng các bộ cẩm nang và bộ câu hỏi-đáp để giải thích, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của người dân. Hiện các bộ câu hỏi-đáp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện trên cơ sở tiếp tục lắng nghe ý kiến và phản ánh từ các bên liên quan.

Bên cạnh đó, các kênh tiếp nhận thông tin sẽ được đa dạng hóa, trong đó có việc thiết lập tổng đài tự động nhằm tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và cập nhật thông tin khách quan cho người dân.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các hãng xe và doanh nghiệp sản xuất động cơ rà soát, đánh giá lại mức độ tương thích của phương tiện với xăng nhiên liệu sinh học. Một số hãng xe đã công bố kết quả đánh giá này.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần tiếp tục hướng dẫn người sử dụng, chuẩn bị cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dự phòng các tình huống kỹ thuật có thể phát sinh.

"Đến nay, chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật đáng kể liên quan đến việc sử dụng xăng sinh học", Thứ trưởng khẳng định

Ngoài ra, việc phối hợp với các chuyên gia độc lập để tư vấn, hướng dẫn và xử lý các vấn đề chuyên môn cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bộ Công Thương cho biết đã và sẽ tiếp tục mời các nhà khoa học tham gia nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin cho người dân được khách quan, chính xác.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương tích cực vào cuộc, phát huy vai trò của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hội kỹ thuật và các tổ chức khoa học liên quan đến động cơ đốt trong nhằm tiếp nhận thông tin, giải đáp và tư vấn cho người dân.

Một nội dung quan trọng khác là bảo đảm đủ nguồn cung xăng nhiên liệu sinh học cho thị trường. Bộ Công thương khẳng định đây là trách nhiệm chung của Bộ này và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan.

"Bộ Công Thương khẳng định sẽ bảo đảm nguồn cung đầy đủ các loại xăng E5, E10 phục vụ nhu cầu tiêu dùng", Thứ trưởng nói và cho hay sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở mức cao nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất, phối trộn, phân phối và tiêu thụ xăng nhiên liệu sinh học.