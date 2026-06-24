Bộ Công an phát động cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ toàn quốc 24/06/2026 15:15

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm nằm lại chiến trường.

Sáng 24-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và phát biểu chỉ đạo.

Những khoảnh khắc xúc động từ kết quả giám định ADN

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an và kết nối trực tuyến tới công an 34 tỉnh, thành phố cùng 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên cả nước.

Đây là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ Phát động - Ảnh: VGP

Tại lễ phát động, các cơ quan chức năng đã trao kết quả giám định ADN cho thân nhân một số liệt sĩ, mang đến những khoảnh khắc xúc động sau nhiều năm chờ đợi.

Từ kết quả đối sánh ADN, Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đã thông báo xác định danh tính liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, hiện an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (Gia Lai).

Liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết sinh năm 1953, quê Hải Dương, nhập ngũ tháng 2-1971, là chiến sĩ đơn vị V104/F7, hy sinh ngày 3-9-1971.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng xác định danh tính hai liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp gồm liệt sĩ Đoàn Văn Khải, quê Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng đây không chỉ là niềm vui của các gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn xã hội, đặc biệt là những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ - Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng, những kết quả bước đầu đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thu nhận, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Từ đó, cơ quan chức năng đã xác định và công nhận danh tính 25 liệt sĩ.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Bộ Công an trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ; đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các địa phương.

Còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt

Nhấn mạnh Chiến dịch “500 ngày đêm” đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định, Phó Thủ tướng cho biết khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn.

Hiện cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được đầy đủ thông tin.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng quà cho thân nhân liệt sĩ - Ảnh: VGP

“Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công việc thiêng liêng này vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là cuộc chạy đua với thời gian”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ hiện đã cao tuổi, sức khỏe suy giảm. Nhiều người mang theo khát vọng tìm lại người thân suốt cả cuộc đời nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hoạt động lấy mẫu sinh phẩm thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để mất đi những cơ hội quý giá còn lại.

Bộ Công an được giao tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm tính chính xác, khoa học, an toàn và bảo mật thông tin.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các địa phương cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh giám định ADN, kết nối và chia sẻ dữ liệu để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phát động đợt cao điểm trên toàn quốc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng, chung tay thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này.

“Tất cả chúng ta hãy hành động bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và quyết tâm cao nhất đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã trực tiếp chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình cũng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho thân nhân liệt sĩ, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.