TP.HCM: Khởi công loạt tuyến đường tại phường Phú Thuận nhân 50 năm thành phố mang tên Bác 23/06/2026 12:10

(PLO)- Phường Phú Thuận tổ chức khởi công các tuyến đường N1, D7 và N4. Đây là các công trình có vị trí tiếp giáp loạt dự án lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sáng 23-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận, TP.HCM, đã khởi công xây dựng hai công trình là đường N4 kết nối từ dự án New Tech ra đường Đào Trí và đường N1, D7 kết nối đường D8 ra đường Đào Trí.

Đây là những công trình được khởi công nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm một năm ngày thành lập phường Phú Thuận.

Lãnh đạo phường Phú Thuận, đại diện các doanh nghiệp thực hiện nghi thức khởi công đường N1. D7.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tuấn Khải, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, cho biết công trình đường N1 và đường D7 theo quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường khả năng kết nối giữa các tuyến đường hiện hữu mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và từng bước chỉnh trang đô thị.

Tuyến đường N1 và đường D7 có vị trí kết nối quan trọng, tiếp giáp với các dự án của các doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kita Group và Công ty Cổ phần Bluemarq Group.

Cạnh đó, tuyến đường N4 và đường D2 tiếp giáp với các dự án của các doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Newtech, Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh, Công ty Cổ phần Bất động sản VRC Sài Gòn, Công ty Cổ phần Phú Thuận, Công ty Cổ phần New Market Property.

Các công trình được thực hiện từ nguồn vốn đóng góp của các doanh nghiệp tham gia đầu tư, thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận đề nghị các phòng ban đơn vị chủ trì, khẩn trương xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai thực hiện dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác lập hồ sơ, thiết kế, dự toán và các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Ông cũng đề nghị các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, triển khai thi công và đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tuấn Khải cũng đề nghị các đơn vị thi công, tư vấn và giám sát thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ.