Bà Văn Thị Bạch Tuyết: Sẽ tiếp tục rà soát, sắp lại đội ngũ cán bộ cơ sở 23/06/2026 13:18

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết Thành ủy TP sẽ đánh giá từng bí thư, thường trực, thường vụ đến lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở. Vì vậy, địa phương phải rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ một lần nữa để đảm bảo mỗi cán bộ, công chức được bố trí vào vị trí phù hợp nhất.

Ngày 23-6, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì cuộc làm việc với phường Tân Sơn Nhì về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP thống nhất tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Song song với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do các cơ quan của TP triển khai, bà Tuyết cho rằng việc đánh giá lại đội ngũ cán bộ cơ sở là rất quan trọng.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì cuộc làm việc với phường Tân Sơn Nhì. Ảnh: THANH TUYỀN

"Đánh giá đúng thì mới bố trí đúng và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay", bà Văn Thị Bạch Tuyết nêu.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy cũng có chủ trương đánh giá từng bí thư, thường trực, thường vụ đến lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở. Vì vậy, bà đề nghị Đảng ủy phường phải rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ một lần nữa để đảm bảo mỗi cán bộ, công chức được bố trí vào vị trí phù hợp nhất, có thể phát huy năng lực tốt nhất, đảm bảo hoạt động tốt và mang lại hiệu quả công việc cao.

Cùng đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu địa phương tập trung cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng đề án vị trí việc làm tại phường chặt chẽ, cụ thể, bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý việc sắp xếp tổ chức đảng gắn với sắp xếp khu phố; chú ý công tác giải ngân đầu tư công; quan tâm thực hiện tốt cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính, nhiệm vụ được phân cấp ủy quyền và ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, báo cáo tại cuộc làm việc, phường Tân Sơn Nhì cho biết, phường đã triển khai mô hình 'Tháng nghe dân nói', thay đổi phương thức gặp gỡ, tiếp cận với người dân một cách gần gũi. Qua đó, mô hình tạo sự đồng thuận, đồng lòng của người dân trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về kinh tế, ước thu ngân sách nhà nước lũy kế đến nay là 850 tỉ đồng. Địa bàn có 7.600 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và 4.773 hộ kinh doanh đang hoạt động. Phường cũng đảm bảo công tác thu thuế, đã hoàn thành 10/30 chỉ tiêu, 20 chỉ tiêu còn lại đang triển khai thực hiện.

Khó khăn hiện nay của phường Tân Sơn Nhì là công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhiều dự án ở bước chuẩn bị cần đầu tư thời gian để hoàn thiện thủ tục đầu tư (như điều chỉnh quy hoạch, quyết định đầu tư dự án). Ngoài ra, do Ban quản lý đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhì mới được thành lập vào cuối tháng 3 và nhận bàn giao các dự án nên cần thời gian để xây dựng phương án thực hiện.

Nêu đề xuất tại đây, phường kiến nghị UBND TP và các sở, ngành sớm ban hành quy định phân cấp, quy trình thủ tục hành chính và bộ biểu mẫu thay thế trong lĩnh vực đất đai để thống nhất trên địa bàn và có văn bản hướng dẫn tạm thời đối với các hồ sơ đang tiếp nhận, xử lý trong giai đoạn chuyển tiếp nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho địa phương tiếp tục giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu cho người dân, tránh tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính.