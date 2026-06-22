TP.HCM tiếp tục rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức 22/06/2026 18:40

(PLO)- Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm từng địa bàn.

Ngày 22-6, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo triển khai Thông báo 1203 ngày 29-5-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2026.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ, công chức làm việc tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất kết quả vận hành mô hình mới; tập trung làm rõ những nội dung đã thực hiện tốt, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp; khắc phục tình trạng báo cáo chung chung, phản ánh chưa đầy đủ thực tiễn triển khai tại cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang tư duy “quản trị phát triển”, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chuyển từ tư duy “xin - cho” sang tư duy “tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; vượt qua tâm lý e ngại, áp lực trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Theo chỉ đạo, sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm từng địa bàn. Chủ động điều chỉnh, phân công, luân chuyển nhân sự giữa các đơn vị còn chênh lệch về khối lượng công việc nhằm phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thực chất, khách quan, công khai, minh bạch; khắc phục tình trạng hình thức, cảm tính, nể nang, cào bằng trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu Đảng ủy UBND TP phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời tham mưu điều chỉnh đối với những nơi còn khó khăn, bất cập về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu thực hiện công tác tuyển dụng viên chức, tiếp nhận, bố trí nhân sự bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đúng người có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc. Khuyến khích thực hiện thi tuyển, sát hạch; chủ động thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn tham gia hệ thống chính trị.

Song song đó, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, sát yêu cầu công việc; chú trọng hình thức đào tạo gắn với thực hành, hướng dẫn trực tiếp kỹ năng xử lý công việc thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Khuyến khích cán bộ, công chức chủ động học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các địa phương, đơn vị; tăng cường trao đổi mô hình, cách làm hiệu quả trong giải quyết công việc thực tiễn.

Cũng theo chỉ đạo, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu UBND TP việc phân bổ biên chế, nguồn lực bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, quy mô dân số, khối lượng công việc và đặc điểm từng địa bàn; không thực hiện phân bổ cào bằng giữa các địa phương, đơn vị. Đồng thời, đề xuất cơ chế phù hợp nhằm giải quyết hài hòa chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy; bảo đảm phù hợp đặc điểm, điều kiện thực tiễn của TP.

“Các sở, ngành, phường, xã, đặc khu sử dụng hiệu quả biên chế, nguồn lực được giao; bố trí nhân sự phù hợp năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ” – văn bản nêu rõ.