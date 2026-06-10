TP.HCM sẽ luân chuyển lãnh đạo cấp phó vượt quy định về phường, xã 10/06/2026 09:40

(PLO)- Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP về cấp xã.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phân công, điều động cấp phó vượt quy định

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã. Đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí để bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20-6 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 23-6.

UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng thời, tham mưu cấp ủy cùng cấp bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn” và phát huy năng lực thực tiễn, sở trường, kinh nghiệm công tác. Triệt để phân công, điều động, bố trí công tác khác đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực phù hợp trình độ chuyên môn, sở trường và kinh nghiệm công tác. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2026.

UBND cấp xã cũng có nhiệm vụ tổ chức đánh giá cán bộ, công chức cấp xã theo quy định, thẩm quyền trên cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tinh giản biên chế đối với những người năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Căn cứ số lượng biên chế được giao, nhu cầu sử dụng công chức, viên chức thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức. Trong đó ưu tiên người có tài năng và kinh nghiệm công tác đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ vào công tác tại UBND cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

UBND cấp xã cũng phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định, gắn với thực tiễn địa bàn. Thực hiện chế độ, chính sách và tạo điều kiện để cán bộ, công chức vừa học, vừa làm, bảo đảm không gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Cạnh đó, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã. Siết chặt kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm quy trình xử lý hồ sơ, thời hạn trả kết quả trên môi trường điện tử, ngăn chặn biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, chậm trễ trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Điều động cán bộ TP về xã

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì việc xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã phù hợp với đặc thù của địa bàn, khu vực, đáp ứng yêu cầu linh hoạt trong tổ chức thực thi công vụ.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu vị trí việc làm, gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tăng cường hướng dẫn tại chỗ, trong đó chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ, năng lực tham mưu, điều hành, xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, từng khu vực và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của UBND cấp xã.

Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP về cấp xã.

Trong đó, ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo...

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Thời gian thực hiện trong quý III-2026.

Song song đó, tham mưu UBND TP thực hiện việc tuyển dụng công chức để bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị tại UBND cấp xã. Ưu tiên tuyển dụng người có tài năng và kinh nghiệm công tác đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng theo chính sách thu hút của TP. Triển khai thực hiện các hình thức đặc thù tuyển dụng để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Rà soát, cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức TP lên cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức nhất là cấp cơ sở.