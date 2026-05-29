TP.HCM bố trí công tác cho 408 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 29/05/2026 16:59

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương phân bổ 408 người hoạt động không chuyên trách hỗ trợ công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 168 phường, xã, đặc khu.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về phương án bố trí lực lượng người hoạt động không chuyên trách. Lực lượng này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ 408 chỉ tiêu nhân sự. Nguồn nhân sự này lấy từ người hoạt động không chuyên trách hiện hữu để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tại 168 phường, xã, đặc khu.

TP.HCM bố trí công tác cho 408 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lực lượng này sẽ thực hiện ký kết hợp đồng nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 173/2025, Quyết định 27/2026 của Chủ tịch UBND TP, hướng dẫn của Sở Nội vụ và các quy định liên quan.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ duy trì, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cho UBND các phường, xã, đặc khu về cơ chế, trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng.

Đồng thời, đơn vị bảo đảm việc ký kết hợp đồng được áp dụng thống nhất trên toàn TP, đúng thẩm quyền và không làm phát sinh sai phạm trong quản lý công chức, viên chức.

Sở Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, bổ sung nguồn kinh phí phù hợp để phân bổ.

Đồng thời, sở hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo xác định rõ nhu cầu sử dụng nhân lực, tính chất công việc, vị trí cần ký kết hợp đồng. Sở cần làm rõ sự cần thiết sử dụng nhân sự đã đề xuất để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Sở này còn đóng vai trò cơ quan đầu mối quản lý về mặt chuyên môn đối với lực lượng này trên toàn TP. Đồng thời, sở có trách nhiệm phối hợp với Thành Đoàn và các cơ quan liên quan tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn. Nội dung tập huấn bám sát Khung năng lực số cơ bản và các nền tảng, ứng dụng dùng chung của TP.

Định kỳ hàng quý, hàng năm, sở đánh giá, đo lường và giám sát hiệu quả công việc của lực lượng này gắn với các chỉ tiêu tại cấp xã. Từ đó tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Thành ủy và UBND TP.

Riêng Đảng ủy, UBND các phường, xã, đặc khu căn cứ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, tình hình và nhu cầu thực tế của địa phương. Các đơn vị tiến hành rà soát, tổ chức ký kết hợp đồng với nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo các quy định.

Địa phương sử dụng, phân công nhiệm vụ cho lực lượng hợp đồng bảo đảm phù hợp nhu cầu hỗ trợ hoạt động của khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và khối chính quyền. Các đơn vị bố trí không gian làm việc, trang thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi để nhân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương.