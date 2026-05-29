Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu 29/05/2026 20:30

Nhân dịp tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, ngày 29-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ

Các nước đều chia sẻ việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 khẳng định sự coi trọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược của khu vực; đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với các quan điểm và cách tiếp cận của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác và xử lý các thách thức chung.

Bộ trưởng các nước bày tỏ ấn tượng trước những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi và phối hợp với Việt Nam trên các lĩnh vực cùng quan tâm, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth và trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Pete Hegseth trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam, khẳng định Tổng thống Trump và Chính quyền Hoa Kỳ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc Việt Nam sớm tham gia Hội đồng hòa bình về dải Gaza thể hiện thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hòa giải; đồng thời cho thấy Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Bộ trưởng Pete Hegseth đánh giá cao cách tiếp cận nhất quán, thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam; cho rằng Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là đối tác tin cậy, có khả năng đóng góp thực chất cho các sáng kiến quốc tế vì hòa bình và ổn định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”; cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ triển khai hiệu quả các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định Hoa Kỳ coi trọng việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; đánh giá cao thiện chí, trách nhiệm và cách tiếp cận xây dựng của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Trao đổi về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; nhân dịp này, gửi lời mời Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Việt Nam.

Hai bên nhất trí hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng của quan hệ hai nước, đồng thời tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng và an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ quan tâm đến các nhu cầu phát triển chính đáng của Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, góp phần mở rộng hợp tác thực chất và cân bằng hơn giữa hai nền kinh tế.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì các chương trình hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đang triển khai, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần củng cố lòng tin, hàn gắn quá khứ và tạo nền tảng cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, lâu dài.

Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất tại khu vực

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, tin cậy và thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia; đánh giá cao việc hai nước duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, trong đó có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anthony Albanese ngày 24-4-2026, mong đón Thủ tướng sớm thăm lại Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Richard Marles khẳng định Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất tại khu vực; đánh giá cao cách tiếp cận chủ động, cân bằng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực; đồng thời bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ trên tinh thần tin cậy, thực chất và cùng có lợi.

Trước những biến động nhanh chóng của tình hình thế giới, nhất là các tác động đối với an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và triển vọng phục hồi kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao các chính sách gần đây của Chính phủ Australia nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biến động bên ngoài, cho rằng đây cũng là lĩnh vực hai nước có thể tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Australia nhất trí hai nước cần phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển bền vững và khả năng chống chịu của mỗi nước.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác về phát triển, giáo dục-đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời sớm triển khai các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Australia dành cho Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, nhất là đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan, đào tạo quân y, hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và vận chuyển các bệnh viện dã chiến của Việt Nam tới Nam Sudan.

Phó Thủ tướng Richard Marles hoan nghênh Việt Nam cử tàu tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Kakadu tại Australia gần đây cũng như việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận Đối tác gìn giữ hòa bình và các hoạt động đào tạo quốc phòng; chia sẻ Chiến lược Quốc phòng 2026 mới được công bố của Australia, đặc biệt là nội dung đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam, nhất là học sinh, sinh viên, cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát triển ổn định, đóng góp tích cực cho sở tại và quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Richard Marles đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, coi đây là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhật Bản đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đầu tháng 5 vừa qua, coi đây là dấu mốc quan trọng tạo thêm động lực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã chỉ đạo các bộ, ngành Việt Nam, trong đó có Bộ Quốc phòng, khẩn trương xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những kết quả và nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, qua đó đưa các định hướng hợp tác cấp cao sớm đi vào thực chất.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chuyển lời cảm ơn của Thủ tướng Takaichi Sanae tới Lãnh đạo Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị và chu đáo dành cho đoàn Nhật Bản trong chuyến thăm vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh:TTXVN

Bộ trưởng khẳng định Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng - an ninh, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ lãnh đạo Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cựu Thủ tướng Koizumi Junichiro, thân phụ của ngài Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn trước đây, qua đó góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước ngày nay.

Hai bên cho rằng sự tin cậy, gắn bó và tính kế thừa trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là tài sản quý báu, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong giai đoạn mới.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc và trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và tham vấn hiện có; tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, cứu hộ - cứu nạn, an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chia sẻ lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; bày tỏ ủng hộ việc tăng cường hợp tác thực chất, đáp ứng lợi ích và quan tâm của mỗi nước.