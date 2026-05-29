Thẻ nhà báo 2026 sẽ có mã QR xác thực thông tin thời gian thực 29/05/2026 19:35

(PLO)- Thẻ nhà báo có mã QR code cho phép hiển thị thông tin theo thời gian thực khi quét mã, gồm tình trạng hiệu lực của thẻ, họ tên, cơ quan báo chí và số thẻ nhà báo.

Ngày 29-5, Bộ VH-TT&DL thông tin về mẫu thẻ nhà báo giai đoạn 2026 cùng các quy định liên quan đến kích thước, chất liệu, hình thức và thông tin thể hiện trên thẻ.

Theo đó, mẫu thẻ nhà báo mới có kích thước dài 85,725 mm, rộng 53,975 mm, dày 0,76 mm, theo chuẩn ISO CR80. Thẻ được làm bằng nhựa PVC, cán mờ hai mặt.

Về hình thức, mặt trước của thẻ có nền màu vàng, ở giữa in hình hoa sen cùng họa tiết trống đồng xung quanh; mặt sau có nền màu đỏ. Thẻ được thể hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Ở mặt trước, phía bên trái thẻ là ảnh của người được cấp thẻ với kích thước 2 cm x 3 cm; phía dưới ảnh là vị trí mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo.

Chính giữa mặt trước in dòng chữ “THẺ NHÀ BÁO/PRESS CARD”, bên dưới là các thông tin gồm họ và tên, bút danh, năm sinh, cơ quan công tác. Phần cuối thẻ thể hiện số thẻ, ngày cấp và thời hạn sử dụng.

Bên phải mặt trước là chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ và dấu của Bộ VH-TT&DL.

Đối với mặt sau, phía trên cùng in dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM”, ở giữa là hình quốc huy.

Nền mặt sau màu đỏ, có hoa văn trống đồng và hình hoa sen phía dưới. Dưới quốc huy là dòng chữ “THẺ NHÀ BÁO/PRESS CARD”.

Bộ VH-TT&DL cũng quy định rõ các thông tin thể hiện trên thẻ nhà báo. Trong đó, họ và tên được ghi bằng chữ in hoa theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ; bút danh, năm sinh và cơ quan công tác được ghi theo hồ sơ đăng ký.

Số thẻ nhà báo gồm 9 chữ số do hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên.

Đáng chú ý, mã QR code trên thẻ cho phép hiển thị thông tin theo thời gian thực khi quét mã, gồm tình trạng hiệu lực của thẻ, họ tên, cơ quan báo chí và số thẻ nhà báo, bảo đảm đối chiếu với cơ sở dữ liệu quản lý.

Theo quy định, thẻ nhà báo có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp.