Không nên có thêm 'giấy phép con' khi xin cấp thẻ nhà báo lần đầu 23/10/2025 16:19

(PLO)- Đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng quy định bắt buộc người được cấp thẻ nhà báo lần đầu phải “qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp” là chưa phù hợp, dễ tạo thêm thủ tục hành chính không cần thiết.

Góp ý cho Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) chiều 23-10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên nêu ý kiến về quy định bắt buộc người được cấp thẻ nhà báo lần đầu phải “qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp” được nêu tại dự thảo luật.

Theo dự thảo, tại điểm c Khoản 2 Điều 29, trường hợp cấp thẻ lần đầu phải có ít nhất hai năm công tác liên tục tại cơ quan báo chí và đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp do Bộ VH-TT&DL phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đại biểu Tạ Thị Yên cho rằng mục tiêu của quy định là nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo. Song nếu quy định như dự thảo lại chưa đúng tinh thần chủ trương cải cách hành chính và cắt giảm giấy phép con, chứng chỉ không cần thiết mà Chính phủ đang triển khai.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên.

“Hiện nay, việc xét cấp thẻ nhà báo đã có hệ thống tiêu chí rất chặt chẽ là người được đề nghị phải có thời gian công tác thực tế, được cơ quan báo chí xác nhận, có trình độ chuyên môn phù hợp và được cơ quan chủ quản đồng ý. Những tiêu chuẩn này đã đủ để đảm bảo chất lượng đội ngũ làm báo” - đại biểu Tạ Thị Yên nêu rõ.

Theo đại biểu, nếu bổ sung thêm yêu cầu bắt buộc phải qua lớp bồi dưỡng mới được xét cấp thẻ thì đây như một loại giấy phép con mới. Điều này khiến thêm thủ tục hành chính, phát sinh chi phí và thời gian cho phóng viên, biên tập viên.

Bà Yên dẫn chứng từ năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bãi bỏ hàng loạt chứng chỉ không cần thiết nhằm giảm gánh nặng thủ tục và tiết kiệm nguồn lực xã hội.

“Trong bối cảnh đó, việc bổ sung thêm một loại ‘chứng chỉ’ mới, dù mang tên lớp bồi dưỡng, là chưa phù hợp và khó nhận được sự đồng thuận từ thực tiễn” - đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Từ thực tế này, bà đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại quy định, không nên bắt buộc phóng viên, biên tập viên phải có chứng nhận lớp bồi dưỡng mới được cấp thẻ nhà báo.

“Thay vì bắt buộc, có thể quy định hình thức cập nhật kiến thức, đạo đức nghề nghiệp định kỳ cho đội ngũ nhà báo bằng những cách linh hoạt hơn như toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nghiệp vụ, vừa đảm bảo yêu cầu chuyên môn, vừa tránh phát sinh thủ tục” - đại biểu Tạ Thị Yên đề xuất.