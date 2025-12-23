Công an làm việc với nhiều người vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai làm bé gái tử vong 23/12/2025 08:53

(PLO)- Công an tiếp tục làm việc với các gia đình bị thiệt hại trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị UBND xã Tuy Phong phối hợp thông báo truy tìm tổ chức, cá nhân liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai ngày 1-11.

Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: CHÍNH THÀNH

PC01 Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ngày 1-11-2025 tại thôn 2, xã Tuy Phong (vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Thương mại Trang trại việt Phong Phú).

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND xã Tuy Phong thông báo đến các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại nhưng chưa làm việc với cơ quan điều tra.

Các đơn vị, cá nhân cần nhanh chóng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Vũ (SĐT: 0359115392) hoặc đến trụ sở Công an xã Tuy Phong để cung cấp thông tin, tài liệu.

Việc thông báo cần thực hiện trên mạng xã hội và loa phát thanh. UBND xã Tuy Phong cần có văn bản trả lời về kết quả thực hiện để cơ quan điều tra theo dõi.

Như PLO đã đưa tin, đêm 1-11, sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm lượng nước khổng lồ ập xuống cuốn trôi, làm tử vong bé gái 13 tuổi và khiến một người khác bị thương.

Nước lũ còn cuốn trôi hơn 125 ha đất, hoa màu, vật nuôi của 374 hộ dân, gây thiệt hại rất lớn.

Ngoài nhà cửa đổ sập, hư hỏng, rất nhiều hoa màu và hạ tầng bị hư hại. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Vụ vỡ hồ còn làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35 ha tại xã Liên Hương.

Cơ quan chức năng xác định Công ty Trang trại Việt Phong Phú tự ý đào sáu ao chứa nước. Việc xây dựng này không có trong chủ trương đầu tư, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Trong đó, hồ chứa lớn nhất rộng khoảng 20 ha, sâu 4,5 m, dung tích ước tính 900.000 m3. Đây chính là hồ bị vỡ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi khởi tố vụ án, PC01 đã làm việc với các hộ dân để thống kê thiệt hại và làm việc với những người liên quan tại xã Phong Phú và huyện Tuy Phong cũ.