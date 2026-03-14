Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất trong ngày bầu cử 14/03/2026

(PLO)- Nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bộ Công an đã chủ động triển khai các phương án bảo vệ từ sớm, từ xa...

Ngày 15-3-2026, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và ứng dụng dữ liệu dân cư, VNeID phục vụ bầu cử.

Phóng viên: Kính thưa Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, xin đồng chí cho biết việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo môi trường an ninh, an toàn trên địa bàn cả nước, sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được thực hiện như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Đây là ngày hội của toàn dân, nơi cử tri thực hiện quyền làm chủ và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu. Yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự được đặt ra cao nhất và là nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng Công an nhân dân những tháng đầu năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử quốc gia và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự cuộc bầu cử do một Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa và xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố ảnh hưởng đến bầu cử, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng công an kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, triển khai cao điểm tấn công tội phạm, tăng cường quản lý cư trú, người nước ngoài, vũ khí, vật liệu nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, Thiếu tướng có thể cho biết những điểm mới trong việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID trong công tác bầu cử?

+ Một trong những điểm mới đáng chú ý lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số, đặc biệt là khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID nhằm nâng cao tính thuận tiện, minh bạch.

Từ tháng 10-2025, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn khai thác dữ liệu dân cư và VNeID để lập danh sách, in thẻ cử tri. Phần mềm quản lý cử tri được xây dựng từ nguồn dữ liệu chính thống giúp rà soát, đối chiếu khoa học, hạn chế tối đa sai sót như trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri.

Bên cạnh đó, Bộ Công an triển khai chức năng trên VNeID để người dân theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu, danh sách người ứng cử, thực hiện thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú hoặc cấp Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác bản điện tử. Những tính năng này giúp cử tri dễ dàng theo dõi thông tin bầu cử mà không cần về nơi cư trú.

. Để bảo đảm quyền công dân, công tác tổ chức bầu cử tại các cơ sở tạm giữ, tạm giam, cơ sở cai nghiện tập trung được triển khai ra sao, thưa Thiếu tướng?

+ Theo Hiến pháp và pháp luật, công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền bầu cử. Những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng không bị tước quyền bầu cử thì quyền lợi của họ vẫn được bảo đảm.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với Ủy ban bầu cử rà soát, lập danh sách cử tri cho các đối tượng này, đồng thời tuyên truyền phổ biến quyền và nghĩa vụ bầu cử. Các cơ sở đã chuẩn bị khu vực bỏ phiếu phù hợp, bảo đảm an ninh, an toàn. Quá trình tổ chức được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thể hiện tính nhân văn và nguyên tắc tôn trọng quyền con người của Nhà nước ta, góp phần để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.